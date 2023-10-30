Gazze'de İsrail askerlerine pusu! Hamas üyeleri tünellerden çıkarak ateşe başladı... Çatışma anları yayımlandı

İsrail-Hamas savaşında Gazze'deki insani dram giderek derinleşiyor. Aralıksız kenti bombalamaya devam eden İsrail ordusunun, geniş kapsamlı kara harekatı düzenlemesi konuşuluyor.

Söz konusu kapsamlı saldırının ne zaman yapılacağı merak edilirken; İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) bölgeye daha fazla asker, tank ve zırhlı araç sevk etiği görüldü. Dün ise savaşta bir ilk yaşandı.

SICAK TEMAS! HAMAS, İSRAİL ASKERLERİNİ PUSUYA DÜŞÜRDÜ

İsrail askerleri kuzey Gazze'deki tünel ağında pusu kuran Hamas üyeleri ile çatıştı.

ÇATIŞMA ANLARI YAYIMLANDI

İsrail Ordusu tarafından yayınlanan kamera görüntülerinde tankların ve buldozerlerin Gazze'nin kuzeyine girdiği görülürken, IDF yoğun çatışmalar sırasında çok sayıda teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

"YENİ BİR SÜRPRİZ SALDIRI" İDDİASI

The Telegraph'ın haberine göre; IDF Hamas'ın yeni bir sürpriz saldırı için İsrail sınırını geçmeye hazırlandığını öne sürdüğü açıklamasında "Erez geçidi yakınlarında faaliyet gösteren IDF askerleri Gazze Şeridi'ndeki bir tünelden çıkan bir dizi terörist ile çatıştı." ifadelerini kullandı.

SAVAŞTA YENİ AŞAMA

İsrail zırhlı kuvvetleri, Gazze'de Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın 'yeni bir aşama' olarak adlandırdığı yeni operasyonlara başladı.

İsrail güçleri daha önce Gazze'ye küçük ölçekli birkaç kara saldırısı düzenlemişti ancak mevcut saldırı İsrail askerlerinin bölgedeki en uzun operasyonu oldu.

EN BÜYÜK ENGEL: REHİNELER

Analistler, İsrail'in düşük yoğunluklu kara saldırısını tercih etmesinin arkasındaki nedenin Hamas'ın elindeki rehineler olduğunu düşünüyor.