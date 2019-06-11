Gebeler uçak seyahati yapabilir mi?

Birçok havayolu şirketinde, hamileliğinin 28. haftasına henüz girmeyen gebelerin, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları’ndan rapor alması halinde uçak seyahatine müsaade ediliyor.

Tek bebeğe hamile olan ve hamileliğin 28. haftanın başı ile 35. haftanın sonu arasında olan gebeler “uçakla seyahatinde sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı doktor raporuyla seyahatlerini yapabilirler. Aynı şekilde birden fazla bebek bekleyen ve hamileliğinde 28. haftanın başı ile 31. haftanın sonu arasında olan gebeler için de doktor raporu gerekebilir.

32. Haftada Olan Gebeler Dikkat!

Hamileliğinin 36. haftasına giren ve tek bebek taşıyan gebeler ile hamileliğinin 32. haftasına giren ve birden fazla bebek taşıyan gebeler ise birçok havayolu şirketi tarafından raporları olsa bile uçuşlara kabul edilmemektedir.

Bazı havayolu şirketlerinde ise uçuş süresi 4 saatten az süren uçuşlarda, tekil gebelikse (tek bebek taşıyan anneler) 40 haftaya kadar, çoğul gebelikse (ikiz ya da daha fazla sayıda bebek taşıyan anneler ) 36. haftaya kadar uçuş izni verilebiliyor.