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Gebeler uçak seyahati yapabilir mi?

Op. Dr. Meriç Çağrı Ağır Op. Dr. Meriç Çağrı Ağır
GEBELİK HABERLERİ  | 10.06.2019 17:24 | Son Güncelleme

Gebeler Uçak Seyahati Yapabilir mi? Sorusu anne adayları tarafından en fazla merak edilen konular arasında yer alıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meriç Çağrı Ağır, merak edilenler hakkında açıklamalarda bulundu.

Gebeler uçak seyahati yapabilir mi?

Birçok havayolu şirketinde, hamileliğinin 28. haftasına henüz girmeyen gebelerin, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları’ndan rapor alması halinde uçak seyahatine müsaade ediliyor.

Tek bebeğe hamile olan ve hamileliğin 28. haftanın başı ile 35. haftanın sonu arasında olan gebeler “uçakla seyahatinde sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı doktor raporuyla seyahatlerini yapabilirler. Aynı şekilde birden fazla bebek bekleyen ve hamileliğinde 28. haftanın başı ile 31. haftanın sonu arasında olan gebeler için de doktor raporu gerekebilir.

32. Haftada Olan Gebeler Dikkat!

Hamileliğinin 36. haftasına giren ve tek bebek taşıyan gebeler ile hamileliğinin 32. haftasına giren ve birden fazla bebek taşıyan gebeler ise birçok havayolu şirketi tarafından raporları olsa bile uçuşlara kabul edilmemektedir.

Bazı havayolu şirketlerinde ise uçuş süresi 4 saatten az süren uçuşlarda, tekil gebelikse (tek bebek taşıyan anneler) 40 haftaya kadar, çoğul gebelikse (ikiz ya da daha fazla sayıda bebek taşıyan anneler ) 36. haftaya kadar uçuş izni verilebiliyor.

“Uçuşlar Öncesinde Sakinleştirici İlaç Kullanabilir miyim?”

Seyahat öncesi stres yaşamamanız için uçuş saatinizden erken havalimanında olmanızı, kimlik ve pasaport gibi kişisel evraklarınızı alıp almadığınızı kontrol etmenizi öneririm.

Uçuşlar öncesi alınabilen sakinleştirici ve uyku hapları kullanımı konusunda ise mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Doktorunuzun onaylamadığı hiçbir ilacı kullanmamalısınız.

Yalnız Uçuş Yapmamalısınız!

Gebeler, seyahatleri için havayollarını kullanmaya karar verdiyse ilk tavsiyem yalnız uçuş yapmamaları gerektiğidir. Gebelik süreçleriyle birlikte değişen hormonlar, vücudu fiziksel, ruhsal ve zihinsel olarak etkileyebilir.

Hormon değişikliği sonucu gebeler, aşırı duygusal ya da yorgun hissedebilirler. Bunun yanı sıra denge bozukluğu, ağrı ve bulantı gibi belirtilerle karşılaşabilirler. Tüm bu nedenlerden dolayı gebeler, uçuşlarını yalnız yapmamalıdır.

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Rahat Kıyafetler Tercih Edilmeli

Seyahatlerinde uçak yolculuğunu tercih eden gebeler, uçuş saatine ve mevsime göre uygun giyinmelidir. Yaz mevsiminde olduğumuz düşünülürse vücudun hava alabileceği rahat kıyafetlerin tercih edilmesi uçuş konforunun sağlanması için önemli olabilir.

Gebeler, rahat edebilecekleri ayakkabıları tercih etmelidir. Hamilelik döneminde ayaklarda görülebilen şişliklerin, uçak seyahatlerinde daha da şişebilme olasılığından dolayı rahat ayakkabılar kullanılabilir.

Uçuş uzunluğuna göre belinizi ve boynunuzu desteklemeniz gerekebilir. Uçak seyahatlerinde kan dolaşımının daha rahat sağlanabilmesi için ayaklarınızın duruş pozisyonunu değiştirebilirsiniz.

Uçak Seyahatlerinde Neler Tüketilmeli?

Uçak yolculukları sırasında servis edilen yiyecekleri tüketebilirsiniz. Bazı havayolu şirketleri uçuş öncesi menü seçmenize imkân vermektedir. Doktorunuzun oluşturduğu bir beslenme planı var ise bu doğrultuda bir seçimde bulunabilirsiniz. Uçak seyahatlerinde, yiyecek servisleri başlayana kadar olası bulantılara karşı tuzlu atıştırmalık tüketebilirsiniz. Özellikle uzun saatler süren uçuşunuz boyunca sıvı tüketimine de önem vermelisiniz.

XRAY Cihaz Taraması Gebelere Zarar Verir mi?

Havayolu güvenlik kontrolleri için genellikle çanta ve valizlerin tarandığı xray cihazları ve el dedektörleri kullanılmaktadır. Özellikle içinden geçtiğimiz kapı şeklindeki dedektörlerde, metalik objeleri tespit edebilmek için düşük yoğunluklu manyetik alanlar kullanılır. Bu alanlar radyasyon içermez. Bu nedenle annelere ve bebeklere zarar vermezler. El tipi dedektörler de aynı mantıkla çalıştıklarından zararlı değildir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Op.Dr. Meriç Çağrı Ağır

www.mericcagriagir.com
www.instagram.com/drmerca

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