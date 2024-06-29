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    4. Gece hayatının sonu pahalıya mâl oldu! Tanımadığı bir erkekle öpüşünce 'öpüşme hastalığına' yakalanıp hastanelik oldu

    Gece hayatının sonu pahalıya mâl oldu! Tanımadığı bir erkekle öpüşünce 'öpüşme hastalığına' yakalanıp hastanelik oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    29.06.2024 10:20
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    Neve McRavey isimli genç bir kadın 'öpüşme hastalığına' yakalandıktan sonra bağışıklık sisteminin zayıflaması nedeniyle şimdi enfeksiyonlarla mücadele ediyor. Boğaz ağrısı belirtisinin ardından hastanelik olan McRavey, "Buna öpüşme hastalığı deniyor. Bunu duyduğumda içimden büyük bir pişmanlık geçti" dedi.

    Gece hayatının sonu pahalıya mâl oldu! Tanımadığı bir erkekle öpüşünce 'öpüşme hastalığına' yakalanıp hastanelik oldu

    MYNET|DIŞ HABERLER Glasgow'daki Strathclyde Üniversitesi'ndeki eğitimini bitirdikten sonra arkadaşlarıyla 1 hafta boyunca kutlama yapan Neve McRavey isimli genç bir kadın hayatının en büyük kabusunu yaşadı. 22 yaşındaki genç, barda bir gençle tanıştıktan sonra masum bir öpücük paylaştıklarını ve ertesi sabah boğaz ağrısıyla uyandığını söyledi.

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    İlk başta boğaz ağrısı belirtisini ciddiye almadığını dile getiren McRavey'in 24 saat içinde semptomları kötüleşti ve kendi tükürüğünü kusmaya başlayınca doktora gitti.

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    Antibiyotik tedavisine rağmen Neve'nin semptomlarında iyileşme olmadı. Glandüler ateş teşhisi konulan 22 yaşındaki genç kadın, "Üç haftadan fazla zaman geçti ve hayatımın neredeyse bir ayını sadece bir barda birini öptüğüm için hastanede ve yatakta geçirdim" dedi.

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