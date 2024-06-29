Gece hayatının sonu pahalıya mâl oldu! Tanımadığı bir erkekle öpüşünce 'öpüşme hastalığına' yakalanıp hastanelik oldu

MYNET|DIŞ HABERLER Glasgow'daki Strathclyde Üniversitesi'ndeki eğitimini bitirdikten sonra arkadaşlarıyla 1 hafta boyunca kutlama yapan Neve McRavey isimli genç bir kadın hayatının en büyük kabusunu yaşadı. 22 yaşındaki genç, barda bir gençle tanıştıktan sonra masum bir öpücük paylaştıklarını ve ertesi sabah boğaz ağrısıyla uyandığını söyledi.

İlk başta boğaz ağrısı belirtisini ciddiye almadığını dile getiren McRavey'in 24 saat içinde semptomları kötüleşti ve kendi tükürüğünü kusmaya başlayınca doktora gitti.

Antibiyotik tedavisine rağmen Neve'nin semptomlarında iyileşme olmadı. Glandüler ateş teşhisi konulan 22 yaşındaki genç kadın, "Üç haftadan fazla zaman geçti ve hayatımın neredeyse bir ayını sadece bir barda birini öptüğüm için hastanede ve yatakta geçirdim" dedi.