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Gece terliyorsanız bu hastalıkların habercisi olabilir! Hafife almayın...

Göksi Beköz Göksi Beköz
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Uyku sırasında geceleri yaşanan aşırı terleme, önemli sağlık sorunlarından biri olarak karşımıza çıkar. Bazen ciddi bir sebebi olmasa da pek çok durumda hormon problemlerinden menopoza, diyabetten nörolojik problemlere kadar birçok önemli hastalığın işaretçisi olabilir. İşte sizi uykunuzdan sık sık uyandıran gece terlemelerinin nedenleri ve bunlarla başa çıkabilmek için etkili stratejiler…

Gece terliyorsanız bu hastalıkların habercisi olabilir! Hafife almayın...

Gece terlemeleri birkaç nedene bağlı olarak yaşanabilir ve çoğu durumda ciddiye alınmayı gerektirmez. Örneğin çok kalın bir yorganla ya da oldukça sıcak bir odada uyumak fazla terlemenize neden olabilir. Geceleri üstünüzdekileri ıslatacak kadar terliyorsanız ve bu bir süredir devam ediyorsa bunun başka bir sağlık probleminin belirtisi olabileceğini aklınıza getirmeyi unutmayın.

GECE TERLEMESİ NEDEN OLUR?

Bazı ilaçların gece terlemeleriyle ilişkili olduğu biliniyor. Özellikle antidepresan kullananlar geceleri aşırı terleyebilir. Ayrıca bazı enfeksiyonlar da yüksek ateşe neden olur ve gece terlemesi yapar. Hormon bozukluklarında da bu sıkıntının yaşandığı bilinen bir gerçek. Bu tür rahatsızlıklarınız varsa veya ilaç kullanıyorsanız, terlemeleriniz çok sık oluyorsa doktorunuzla mutlaka görüşmelisiniz. Belki ilacınızın dozunun değişmesi gerekiyordur.

Yine menopoz da özellikle kadınların gece terlemeleri yaşamalarının en önemli sebeplerinden biridir. Menopoza geçişte yaşanan sıcak basmaları nedeniyle terlemenin fazla olması kadınlar için büyük sıkıntı yaratabilir. Bu aşamada ilaç tedavisinin yanında yatak odasını serin tutmak ve iyi havalandırmak aşırı terlemeyi önleyebilir.

GECE ÇOK TERLEDİYSENİZ ŞUNLARI YAPMAYI DENEYİN!

Gece terlemelerinin nedenini belirlemek her zaman mümkün değildir. Ancak bununla birlikte yaşadığınız diğer belirtiler, altta yatan tıbbi nedeni bulabilmenizi sağlayabilir. Terlemeler uyku kalitenizi düşürdüyse ve bunun yanı sıra ciddi hastalıklar olabileceğini düşündüren başka belirtiler yoksa gece terlemelerini azaltmak için basitçe uygulayabileceğiniz bazı ipuçları var.

  • Örneğin penceresi açık ve serin bir odada uyumakla işe başlayabilirsiniz.
  • Pencereyi açamıyorsanız bir fan kullanmayı deneyebilirsiniz.
  • Bunun yanında yatak takımlarınızı nefes alabilen, nem emici çarşaf ve yorganlarla değiştirebilirsiniz.
  • Yastığınızın altına bir buz torbası koyarak serinlik sağlamak ise bir başka öneri.
  • Yatmadan önce yüzünüze soğuk bir bezle kompres yapmak da daha az terlemenizi sağlayacaktır.
  • Bu arada uykudan hemen önce fiziksel aktivite yapmamaya çalışın çünkü bu gece terlemesini artırabilir.
  • Aşırı terlemeden şikayetçiyseniz, özellikle akşamları, aşırı baharatlı yemekler yemekten kaçınmanızda fayda var.

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NE ZAMAN DOKTORA GÖRÜNMELİSİNİZ?

Açıklanamayan gece terlemelerini ciddiye almak, sağlığınız açısından çok önemlidir. Bu yüzden özellikle gece terlemeleriniz çok sık oluyorsa, 2 haftadan uzun süren terlemeye aşırı yorgunluk, iştah kaybı, titreme, yüksek ateş gibi belirtiler eşlik ediyorsa mutlaka bir doktora görünmenizde fayda var. Sadece gece terlemeleri yaşıyorsanız ve uyku kaliteniz bundan çok etkilenmiyorsa muhtemelen fazla endişelenmenize gerek yoktur ama aile hekiminize gittiğinizde bundan bahsetmeniz iyi olabilir.

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