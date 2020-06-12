Gece terliyorsanız bu hastalıkların habercisi olabilir! Hafife almayın...

Gece terlemeleri birkaç nedene bağlı olarak yaşanabilir ve çoğu durumda ciddiye alınmayı gerektirmez. Örneğin çok kalın bir yorganla ya da oldukça sıcak bir odada uyumak fazla terlemenize neden olabilir. Geceleri üstünüzdekileri ıslatacak kadar terliyorsanız ve bu bir süredir devam ediyorsa bunun başka bir sağlık probleminin belirtisi olabileceğini aklınıza getirmeyi unutmayın.

GECE TERLEMESİ NEDEN OLUR?

Bazı ilaçların gece terlemeleriyle ilişkili olduğu biliniyor. Özellikle antidepresan kullananlar geceleri aşırı terleyebilir. Ayrıca bazı enfeksiyonlar da yüksek ateşe neden olur ve gece terlemesi yapar. Hormon bozukluklarında da bu sıkıntının yaşandığı bilinen bir gerçek. Bu tür rahatsızlıklarınız varsa veya ilaç kullanıyorsanız, terlemeleriniz çok sık oluyorsa doktorunuzla mutlaka görüşmelisiniz. Belki ilacınızın dozunun değişmesi gerekiyordur.

Yine menopoz da özellikle kadınların gece terlemeleri yaşamalarının en önemli sebeplerinden biridir. Menopoza geçişte yaşanan sıcak basmaları nedeniyle terlemenin fazla olması kadınlar için büyük sıkıntı yaratabilir. Bu aşamada ilaç tedavisinin yanında yatak odasını serin tutmak ve iyi havalandırmak aşırı terlemeyi önleyebilir.