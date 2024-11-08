Gece yarısı tuvalete gittikten sonra aniden ortadan kaybolan genç kadın 12 gün sonra öyle bir yerde bulundu ki... "Bakmaya cesaret edemedim"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Hunan kentinde Yu Tieu Mai isimli bir kadın 12 gün boyunca havalandırma bacasında aç ve susuz mahsur kaldı. Gece yarısı tuvalete gitmek için kalktığını ifade eden kadın bir anda ayağı kayınca düştü. İskeleye çıktıktan sonra havalandırma bacasında yatan bir kadın gördüğünü ifade eden işçi, "Bakmaya cesaret edemedim. Kadın sanki ölmüş gibi hareketsizdi. O kadar korktum ki neredeyse düşüyordum, bu yüzden hemen aşağıya indim ve patronumu aradım" dedi.

"BU BİR MUCİZE"

Olayla ilgilenen polis, Tieu Mai'nin havalandırma kuyusunda yiyecek ve su olmadan 12 gün hayatta kalabilmesinin bir mucize olduğunu söyledi.

Phung Trieu Hoa hemen olay yerine geldi ve karısının hâlâ hayatta olduğunu fark etti. Tieu Mai'yi uyanık kalmaya teşvik etmek için sürekli olarak karısının ve oğlunun adlarını seslendi. Tieu Mai, acil tedavi için hastaneye götürüldü.