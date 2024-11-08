Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Gece yarısı tuvalete gittikten sonra aniden ortadan kaybolan genç kadın 12 gün sonra öyle bir yerde bulundu ki... "Bakmaya cesaret edemedim"

Gece yarısı tuvalete gittikten sonra aniden ortadan kaybolan genç kadın 12 gün sonra öyle bir yerde bulundu ki... "Bakmaya cesaret edemedim"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
08.11.2024 17:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in Hunan kentinde Yu Tieu Mai, gece yarısında çalıştığı inşaat sahasındaki tuvalete gitmek için uyandı. Havanın karanlık olması ve inşaatın henüz tamamlanmaması nedeniyle Mai bir anda ortadan kayboldu. 12 gün boyunca her yerde aranan Mai, sonunda ise havalandırma bacasında yatan bir kadın gördü.

Gece yarısı tuvalete gittikten sonra aniden ortadan kaybolan genç kadın 12 gün sonra öyle bir yerde bulundu ki... "Bakmaya cesaret edemedim"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Hunan kentinde Yu Tieu Mai isimli bir kadın 12 gün boyunca havalandırma bacasında aç ve susuz mahsur kaldı. Gece yarısı tuvalete gitmek için kalktığını ifade eden kadın bir anda ayağı kayınca düştü. İskeleye çıktıktan sonra havalandırma bacasında yatan bir kadın gördüğünü ifade eden işçi, "Bakmaya cesaret edemedim. Kadın sanki ölmüş gibi hareketsizdi. O kadar korktum ki neredeyse düşüyordum, bu yüzden hemen aşağıya indim ve patronumu aradım" dedi.

"BU BİR MUCİZE"

12

Olayla ilgilenen polis, Tieu Mai'nin havalandırma kuyusunda yiyecek ve su olmadan 12 gün hayatta kalabilmesinin bir mucize olduğunu söyledi.

Phung Trieu Hoa hemen olay yerine geldi ve karısının hâlâ hayatta olduğunu fark etti. Tieu Mai'yi uyanık kalmaya teşvik etmek için sürekli olarak karısının ve oğlunun adlarını seslendi. Tieu Mai, acil tedavi için hastaneye götürüldü.

İlginizi Çekebilir

Otostop çektiği kamyoncu tarafında taciz edildi

Otostop çektiği kamyoncu tarafında taciz edildi

 Boğulma itirafı olay olmuştu! “Mahremiyetimi kaybetmiş..."

Boğulma itirafı olay olmuştu! “Mahremiyetimi kaybetmiş..."

 Kendisi 35, Türk sevgilisi ise 19 yaşında! Tepkiler gecikmedi...

Kendisi 35, Türk sevgilisi ise 19 yaşında! Tepkiler gecikmedi...

 2025 kehaneti şimdiden gündem oldu! "Yeni yıla giremezdik"

2025 kehaneti şimdiden gündem oldu! "Yeni yıla giremezdik"

 Sunucular şoke oldu! Cinsel organını gösterince...

Sunucular şoke oldu! Cinsel organını gösterince...
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Çin
En Çok Okunan Trend Haberler
Narin cinayetinde gizli tanık konuştu: "Katil o olmayabilir"

Narin cinayetinde gizli tanık konuştu: "Katil o olmayabilir"

Salim Güran'ın karısından 'aldatma' sorusuna ilginç yanıt

Salim Güran'ın karısından 'aldatma' sorusuna ilginç yanıt

Sevgilisini boğarak öldürdü! Soğukkanlılıkla böyle tarif etti

Sevgilisini boğarak öldürdü! Soğukkanlılıkla böyle tarif etti

Tam 75 kilo verdi! Kendisini görünce inanamadı: Ağlamaya başladı

Tam 75 kilo verdi! Kendisini görünce inanamadı: Ağlamaya başladı

Erkeklerden gelen yorumlar şaşırttı! "O zaman para vermeyin"

Erkeklerden gelen yorumlar şaşırttı! "O zaman para vermeyin"

Görüntüleri izleyince dehşete düştü! Erkek hemşire engelli kadına saldırdı

Görüntüleri izleyince dehşete düştü! Erkek hemşire engelli kadına saldırdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.