Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. 'Geçen sene milf oldum' diyen komedyenin sözleri sosyal medyada gündem yarattı! "2000'li çocuk beni evine çağırdı"

    'Geçen sene milf oldum' diyen komedyenin sözleri sosyal medyada gündem yarattı! "2000'li çocuk beni evine çağırdı"

    06.12.2023 14:22 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    BKM Mutfak'ta sahneye stand-up gösterisi sunan Gözde Karakaya isimli komedyenin 'Geçen sene Milf oldum' diyerek paylaştığı bir anısı sosyal medyada gündem yarattı. Komedi gösterisinden bir kesiti sosyal medya hesabından “Z kuşağı bana yazıyor” diyerek paylaşan Karakaya sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda geçtiğimiz bir yıl 2000'li bir çocuğun kendisini evine davet ettiğini söyleyen komedyen Gözde Karakaya çevresindekilerin onu 'milf' diye çağırdığını anlattı. Z kuşağının kendisiyle ilgilendiğini dile getirerek şaşkınlığını ifade eden Karakaya, "Bu arada kendimle alakalı bir şey söylemem lazım. Ben geçen sene Milf oldum. Erkek komedyenler bana Milf demeye başladılar. Aslında ben 2019'da şartları sağlıyordum. Yani çocuğum vardı zaten 35 yaş üstündeydim. Ama yeni oldum; 30 kilo verdim ondan herhalde. Bana hepsi demiyor bu arada. Belli bir yaşın altındakiler ergenliğini internette geçirebilmiş, şanslı, hayal gücü yüksek olanlar milf diyor. Benim için de değişik bir süreç. İlk kez Z kuşağı bana yazıyor. Şaşkınım" dedi.

    5

    KAHKAHALARLA KARŞILANDI

    1

    Sosyal medyadan gündem yaratan Karakaya sözlerine "Geçen sene 2000'li bir çocuk beni eve çağırdı. N'apacağız bir seninle? N'apacağız slime mı yapacağız? 'Çen beni mi ç.kicen' demek istiyorum. Ama demedim ama ima ettim. Ertesi gün bana bir resim göndermiş, meğer organları gelişimini tamamlıyormuş" diyerek devam etti. Karakaya'nın sözleri salonda kahkahalarla karşılandı.

    2

    Sosyal medya kullanıcıları Karakaya'nın gönderisini yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderisine, "2000'li çocuk 23 oluyor ama siz bilirsiniz" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İlk kez yorumlarda kadınlar mizah yapmasın yorumları yok ben de buna şaşkınım" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten çok güzel" notunu ekledi.

    4

    MILF NEDİR? MILF NE DEMEKTİR?

    3

    MILF, İngilizce bir terimin kısaltılmasıdır ve genellikle yaşça küçük kişilerin daha olgun kadınları güzel ve çekici bulması anlamında kullanılır. Türkçe'de "olgun ve çekici kadın" anlamına gelmektedir.

    İlginizi Çekebilir

    11 kez cinsel ilişkiye girdiler! Sonu feci bitti

    11 kez cinsel ilişkiye girdiler! Sonu feci bitti

     Eşiyle canlı yayında ilişkiye girdi! Seçmenden para istedi

    Eşiyle canlı yayında ilişkiye girdi! Seçmenden para istedi

     Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

     Alkolü fazla kaçıran çift barın ortasında cinsel ilişkiye girdi

    Alkolü fazla kaçıran çift barın ortasında cinsel ilişkiye girdi

     Fenomene cinsel saldırı! “Spermleri üzerimdeydi”

    Fenomene cinsel saldırı! “Spermleri üzerimdeydi”

    Kesfet

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Kocası milyoner! Lüks yaşamını gösteriyor... 'Olumsuz yönleri' diyerek anlattıKocası milyoner! Lüks yaşamını gösteriyor... 'Olumsuz yönleri' diyerek anlattı
    Sahilde çırılçıplak poz verdi! Havluyla örtünme çabası yetmediSahilde çırılçıplak poz verdi! Havluyla örtünme çabası yetmedi
    Hem dekolteli hem de şeffaf! Kıvrımlarını belli etmekten çekinmediHem dekolteli hem de şeffaf! Kıvrımlarını belli etmekten çekinmedi
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Komedyen milf nedemek
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Çevredekiler korkuyla izledi! Polise aldırmayıp boğazını kesti

    Çevredekiler korkuyla izledi! Polise aldırmayıp boğazını kesti

    Dubai'de ayaküstü sohbet: Konuyu Erdoğan açtı

    Dubai'de ayaküstü sohbet: Konuyu Erdoğan açtı

    Gözyaşlarıyla yalvardı! O anlar gündem yarattı

    Gözyaşlarıyla yalvardı! O anlar gündem yarattı

    'Geçen sene milf oldum' diyen komedyenin sözleri gündem yarattı

    'Geçen sene milf oldum' diyen komedyenin sözleri gündem yarattı

    Sahilde çırılçıplak poz verdi! Havluyla örtünme çabası yetmedi

    Sahilde çırılçıplak poz verdi! Havluyla örtünme çabası yetmedi

    Kocası milyoner! Lüks yaşamını gösteriyor... 'Olumsuz yönleri' diyerek anlattı

    Kocası milyoner! Lüks yaşamını gösteriyor... 'Olumsuz yönleri' diyerek anlattı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Evleneli sadece bir gün olmuştu! Balayı kana bulandı

    Evleneli sadece bir gün olmuştu! Balayı kana bulandı

    Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

    Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

    Bez bebekten hamile olduğunu söyledi! Olay cinsiyet partisi...

    Bez bebekten hamile olduğunu söyledi! Olay cinsiyet partisi...

    Öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşarken annesi bastı! İşler bir anda karıştı

    Öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşarken annesi bastı! İşler bir anda karıştı

    "İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

    "İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.