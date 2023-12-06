'Geçen sene milf oldum' diyen komedyenin sözleri sosyal medyada gündem yarattı! "2000'li çocuk beni evine çağırdı"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda geçtiğimiz bir yıl 2000'li bir çocuğun kendisini evine davet ettiğini söyleyen komedyen Gözde Karakaya çevresindekilerin onu 'milf' diye çağırdığını anlattı. Z kuşağının kendisiyle ilgilendiğini dile getirerek şaşkınlığını ifade eden Karakaya, "Bu arada kendimle alakalı bir şey söylemem lazım. Ben geçen sene Milf oldum. Erkek komedyenler bana Milf demeye başladılar. Aslında ben 2019'da şartları sağlıyordum. Yani çocuğum vardı zaten 35 yaş üstündeydim. Ama yeni oldum; 30 kilo verdim ondan herhalde. Bana hepsi demiyor bu arada. Belli bir yaşın altındakiler ergenliğini internette geçirebilmiş, şanslı, hayal gücü yüksek olanlar milf diyor. Benim için de değişik bir süreç. İlk kez Z kuşağı bana yazıyor. Şaşkınım" dedi.

KAHKAHALARLA KARŞILANDI

Sosyal medyadan gündem yaratan Karakaya sözlerine "Geçen sene 2000'li bir çocuk beni eve çağırdı. N'apacağız bir seninle? N'apacağız slime mı yapacağız? 'Çen beni mi ç.kicen' demek istiyorum. Ama demedim ama ima ettim. Ertesi gün bana bir resim göndermiş, meğer organları gelişimini tamamlıyormuş" diyerek devam etti. Karakaya'nın sözleri salonda kahkahalarla karşılandı.

Sosyal medya kullanıcıları Karakaya'nın gönderisini yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderisine, "2000'li çocuk 23 oluyor ama siz bilirsiniz" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İlk kez yorumlarda kadınlar mizah yapmasın yorumları yok ben de buna şaşkınım" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten çok güzel" notunu ekledi.

MILF NEDİR? MILF NE DEMEKTİR?

MILF, İngilizce bir terimin kısaltılmasıdır ve genellikle yaşça küçük kişilerin daha olgun kadınları güzel ve çekici bulması anlamında kullanılır. Türkçe'de "olgun ve çekici kadın" anlamına gelmektedir.