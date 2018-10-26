Geçen yüzyılın en güzel kadınlarının 100 yıllık fotoğrafları

LONE BRİGHT
Küçük Broadway oyuncusu, ama dünya için cennetten gelme güzelliğe sahip.
LINA CAVALIERI
Ünlü İtalyan opera sanatçısı, fotoğraflarını İtalya’da çoğu yerde görebilirsiniz.
CLEO DE MERODE
1896 yılında İllüstrasyon dergisinin düzenlediği ilk “En Güzel Güzel Kadın” yarışmasında “Güzellik Kraliçesi” ödülünü kazanan Fransız dansçı.
MAUDE ADAMS
Bir Broadway yapımında Peter Pen'in rolünü oynayarak şöhrete ulaşan Amerikalı bir aktris.
CAROLİNA OTERO
“La Belle” olarak bilinen Carolina, birçok ülkede oldukça popüler olan Fransız bir dansçı ve şarkıcıydı.
MAUDE FEALY
Amerikalı sahne ve sessiz film aktörü, aynı zamanda sesli film zamanlarında da yaşamıştır.
RITA MARTIN
Kadınlara seçme ve seçilme hakkını taşıyan kişi, aynı zamanda fotoğrafçı.
GRAND DUCHESS OLGA
Tüm ailesi katledilen son Rus çarı Nikholas 2 nin en büyük kızı.
LILY ELSIE
Bir İngiliz aktris ve Edward döneminin şarkıcısı.
FİLİPİNLER LUZON KADINI
Bu güzelliği çekebilmeniz için Nikon ya da Canın fotoğrad makinesine ihriyacınız yok, Luzon’un güzelliği yetiyor.
JEAN AYLWİN
Edward dönemi başarılı bir komedi oyuncusu.
ANNA PAVLOVA
Ünlü Rus balerin.
ANNA MAY WONG
Hollywood’da ilk defa rol alan Çinli oyuncu.
ROMANYA KRALİÇESİ MARY
Romanya'nın son kraliçesi.
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