Geçen yüzyılın en güzel kadınlarının 100 yıllık fotoğrafları

LONE BRİGHT

Küçük Broadway oyuncusu, ama dünya için cennetten gelme güzelliğe sahip.

LINA CAVALIERI

Ünlü İtalyan opera sanatçısı, fotoğraflarını İtalya’da çoğu yerde görebilirsiniz.

CLEO DE MERODE

1896 yılında İllüstrasyon dergisinin düzenlediği ilk “En Güzel Güzel Kadın” yarışmasında “Güzellik Kraliçesi” ödülünü kazanan Fransız dansçı.

MAUDE ADAMS

Bir Broadway yapımında Peter Pen'in rolünü oynayarak şöhrete ulaşan Amerikalı bir aktris.

CAROLİNA OTERO

“La Belle” olarak bilinen Carolina, birçok ülkede oldukça popüler olan Fransız bir dansçı ve şarkıcıydı.

MAUDE FEALY

Amerikalı sahne ve sessiz film aktörü, aynı zamanda sesli film zamanlarında da yaşamıştır.

RITA MARTIN

Kadınlara seçme ve seçilme hakkını taşıyan kişi, aynı zamanda fotoğrafçı.

GRAND DUCHESS OLGA

Tüm ailesi katledilen son Rus çarı Nikholas 2 nin en büyük kızı.

LILY ELSIE

Bir İngiliz aktris ve Edward döneminin şarkıcısı.

FİLİPİNLER LUZON KADINI

Bu güzelliği çekebilmeniz için Nikon ya da Canın fotoğrad makinesine ihriyacınız yok, Luzon’un güzelliği yetiyor.