KADIN

Geçen yüzyılın en güzel kadınlarının 100 yıllık fotoğrafları

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 26.10.2018 15:27 | Son Güncelleme

Sizin güzel bulduğunuz bir başkasına çirkin, başkasının güzel bulduğu ise size çirkin gelebilir. Eskilerin deyimiyle, güzellik bakan gözdedir. Ancak geçmişteki kadınlara baktığımızda görünüşleri hiç tartışmasız saf ve gerçekti. Muhteşem saçlar, doğal bakışlar, zarif jestler bu kadınları kendine özgü ve güzel kılıyor. İşte botoksun, plastik cerrahinin, makyaj hilelerinin olmadığı dönemlerde en doğal halleriyle görünen kadınlar...

Geçen yüzyılın en güzel kadınlarının 100 yıllık fotoğrafları

LONE BRİGHT

1

Küçük Broadway oyuncusu, ama dünya için cennetten gelme güzelliğe sahip.

LINA CAVALIERI

2

Ünlü İtalyan opera sanatçısı, fotoğraflarını İtalya’da çoğu yerde görebilirsiniz.

CLEO DE MERODE

3

1896 yılında İllüstrasyon dergisinin düzenlediği ilk “En Güzel Güzel Kadın” yarışmasında “Güzellik Kraliçesi” ödülünü kazanan Fransız dansçı.

MAUDE ADAMS

4

Bir Broadway yapımında Peter Pen'in rolünü oynayarak şöhrete ulaşan Amerikalı bir aktris.

CAROLİNA OTERO

5

“La Belle” olarak bilinen Carolina, birçok ülkede oldukça popüler olan Fransız bir dansçı ve şarkıcıydı.

MAUDE FEALY

13

Amerikalı sahne ve sessiz film aktörü, aynı zamanda sesli film zamanlarında da yaşamıştır.

RITA MARTIN

6

Kadınlara seçme ve seçilme hakkını taşıyan kişi, aynı zamanda fotoğrafçı.

GRAND DUCHESS OLGA

7

Tüm ailesi katledilen son Rus çarı Nikholas 2 nin en büyük kızı.

LILY ELSIE

8

Bir İngiliz aktris ve Edward döneminin şarkıcısı.

FİLİPİNLER LUZON KADINI

9

Bu güzelliği çekebilmeniz için Nikon ya da Canın fotoğrad makinesine ihriyacınız yok, Luzon’un güzelliği yetiyor.

JEAN AYLWİN

10

Edward dönemi başarılı bir komedi oyuncusu.

ANNA PAVLOVA

11

Ünlü Rus balerin.

ANNA MAY WONG

12

Hollywood’da ilk defa rol alan Çinli oyuncu.

ROMANYA KRALİÇESİ MARY

13

Romanya'nın son kraliçesi.


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