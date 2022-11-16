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Gecenin Ucunda bu akşam var mı? Gecenin Ucunda yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Star TV yayın akışı

16.11.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gecenin Ucunda dizisi yeni bölümü için araştırmalar hız kazandı. Star TV ekranlarında yayınlanan Gecenin Ucunda her hafta çarşamba akşamları ekrana geliyordu. Star TV yayın akışında bu akşam tekrar bölümünün yer alması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, Gecenin Ucunda bu akşam var mı? Gecenin Ucunda yeni bölüm ne zaman, hangi gün?

Gecenin Ucunda bu akşam var mı? Gecenin Ucunda yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Star TV yayın akışı

Gecenin Ucunda yeni bölümün ne zaman, hangi gün ekrana geleceği merak ediliyor. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun başrollerinde yer aldığı Gecenin Ucunda Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Bu akşam saat 20:00'de dizinin tekrarı yayınlanacak. İşte Gecenin Ucunda yeni bölüm tarihi hakkında detaylar

GECENİN UCUNDA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gecenin Ucunda dizisinin son bölümü dün akşam ekrana geldi. Dizi bu hafta itibari ile salı akşamları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
18:15 Star Ana Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Gecenin Ucunda (Tekrar)
23:30 Yalı Çapkını (Tekrar)
02:30 Toprak İle Fidan
03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:30 Güzel Köylü

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