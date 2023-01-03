Gecenin Ucunda bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Gecenin Ucunda neden yok? İşte Star TV yayın akışı

Gecenin Ucunda’nın bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. Star TV ekranlarında yayınlanan Gecenin Ucunda 14. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Macide ve Kazım arasında yaşananların heyecanla takip edildiği dizi her hafta salı akşamları ekrana geliyordu. 3 Ocak Star TV yayın akışında Gecenin Ucunda dizisinin özel bölümü yer alıyor. İşte detaylar

GECENİN UCUNDA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gecenin Ucunda dizisi bu akşam özel bölümü ile saat 21:45’te izleyici karşısına çıkacak. Star TV yayın akışında saat 20:00’de Yenilmez 4 filmi ekrana gelecek. Henüz Gecenin Ucunda 14. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Dizinin yılbaşı tatili dolayısıyla ara verdiği tahmin ediliyor.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Çöp Adam

09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yenilmez 4

21:45 Gecenin Ucunda (Özel Bölüm)

00:30 Yenilmez 4

