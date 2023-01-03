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Gecenin Ucunda bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Gecenin Ucunda neden yok? İşte Star TV yayın akışı

03.01.2023 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Oyuncuları arasında Kadir Doğulu, Neslihan Atagül, Zuhal Olcay, Neslihan Atagül gibi isimlerin yer aldığı dizi her hafta salı akşamları yayınlanıyordu. Star TV yayın akışında Gecenin Ucunda’nın yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, Gecenin Ucunda bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Gecenin Ucunda neden yok?

Gecenin Ucunda bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Gecenin Ucunda neden yok? İşte Star TV yayın akışı

Gecenin Ucunda’nın bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. Star TV ekranlarında yayınlanan Gecenin Ucunda 14. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Macide ve Kazım arasında yaşananların heyecanla takip edildiği dizi her hafta salı akşamları ekrana geliyordu. 3 Ocak Star TV yayın akışında Gecenin Ucunda dizisinin özel bölümü yer alıyor. İşte detaylar

GECENİN UCUNDA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gecenin Ucunda dizisi bu akşam özel bölümü ile saat 21:45’te izleyici karşısına çıkacak. Star TV yayın akışında saat 20:00’de Yenilmez 4 filmi ekrana gelecek. Henüz Gecenin Ucunda 14. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Dizinin yılbaşı tatili dolayısıyla ara verdiği tahmin ediliyor.

gece

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Çöp Adam
09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yenilmez 4
21:45 Gecenin Ucunda (Özel Bölüm)
00:30 Yenilmez 4

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