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Geceyi birlikte geçirdiği kadının cesediyle selfie çekip sosyal medyadan paylaştı, ardından serbest bırakıldı

17.05.2023 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta 3 gün önce evinde cansız bedeni bulunan Filiz K.'nın sır ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı. O gün birlikte oldukları belirlen M.C.Y. sorguda alkol alıp uyuyakaldıklarını belirtti. Cezai ehliyetinin yeterli olmadığı tespit edilen M.C.Y.'nin cesetle fotoğraf çekip sosyal medyadan paylaştığı belirlendi. Filiz K.'nın ölüm sebebi belirlenemezken M.C.Y. sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Geceyi birlikte geçirdiği kadının cesediyle selfie çekip sosyal medyadan paylaştı, ardından serbest bırakıldı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 3 gün önce evinde ölü bulunan kadının cesedi Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olay öncesi beraber olduğu gencin cesetle birlikte çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

YAKINLARI HABER ALAMAMIŞTI

Olay, 14 Mayıs gecesi saat 12.00 sularında Alaplı Konak İş Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Filiz K.’dan (53) haber alamayan arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler de kadına ulaşamayınca Cumhuriyet Savcısının izniyle, iş merkezinde kadının ev olarak kullandığı daireye girdi. Yapılan incelemede Filiz K.’nin öldüğü belirlendi. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’nde yapılan otopside herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

CESETLE FOTOĞRAF ÇEKİP, SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bu sırada binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Alaplı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Filiz K.’nın asansöre M.C.Y. ile birlikte bindiğini belirledi. Otopside herhangi bir bulguya rastlanılmayınca Filiz K.’nın cesedi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Sorguya alınan M.C.Y. ise olaydan önce eve birlikte geldiklerini sabaha kadar alkol aldıklarını ve uyuyakaldıklarını söyledi. Ancak M.C.Y.’nin cesetle birlikte çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşması üzerine sorgusuna devam edildi.

SORGUDAN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Filiz K.’nın uyuduğunu zannettiğini ifade eden M.C.Y., evden ayrıldığını söyledi. M.C.Y.’nin cezai ehliyetinin yeterli olmadığı ve geçen ay ailesi tarafından vasi atandığı öğrenildi. M.C.Y. sorgusundan sonra serbest bırakılırken Filiz K.’nın kesin ölüm sebebi adli tıptan gelecek bulgulara göre netlik kazanacak. (İHA)

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sosyal medya Zonguldak selfie şüpheli ölüm

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