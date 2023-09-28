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'Gelecekte görebileceği en büyük deprem...' Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan o ili işaret ederek uyardı 'Kent büyümemeli'

28.09.2023 11:13 | Son Güncelleme:
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6 Şubat depremlerinin ardından açıklamalarıyla gündem yaratan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine dikkat çekti. Yalova’da gelecekte görülebilecek en büyük depremin büyüklüğünü söyleyen Ercan, "Kent büyümemeli" mesajı da verdi. İşte detaylar...

'Gelecekte görebileceği en büyük deprem...' Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan o ili işaret ederek uyardı 'Kent büyümemeli'

Deprem felaketi sonrası uzmanların deprem beklenen bölgelere ilişkin açıklamaları ve uyarıları dikkatle takip ediliyor. Açıklamalarıyla gündem olan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yalova ve Yozgat ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"KENT BÜYÜMEMELİ"

Ercan paylaşımında "Şu illerin gelecekte görebileceği en büyük deprem;Yalova;M6,4, Yozgat; < M5,7. Yalova M7,5’luk deprem üretebilecek Kuzey Anadolu Kırığının güney ile kuzey kollarının doğrudan/yakın etki alanları içindedir.Yerleşim yeri ise yüksek deprem ile uçkun(heyelan) duyarlıdır. Kent büyümemeli." ifadelerini kullandı.

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"DEPREM BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN EN GÜVENLİ İLLERİNDEN BİRİ"

Ercan bir sonraki paylaşımında ise "Yozgat, konum olarak deprem bakımından Türkiye’nin en güvenli illerinden biridir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan

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