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Gelecekteki Huawei akıllı saatleri tansiyon ve şeker ölçümü yapabilir!

21.04.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huawei Watch GT akıllı saat modelleriyle pazarda yer alsa da yakında bu akıllı saatlerin yeni modellerinin tanıtılması bekleniyor. Bazı söylentilere göre ise Huawei, gelecekteki Huawei akıllı saatlerine sağlık konusunda birkaç yetenek daha eklemeye hazırlanıyor.

Gelecekteki Huawei akıllı saatleri tansiyon ve şeker ölçümü yapabilir!

Huawei akıllı saat piyasasında Apple, Samsung ve Fitbit gibi rakiplerle kıyasıya bir mücadele içerisinde. Firmanın Huawei Watch GT adı altında birkaç modeli de halihazırda pazarda bulunuyor. Huawei akıllı saat modelleri, özellikle pil ömrü konusunda dikkat çekiyorlar. Tabi saatlerin sağlık konusunda sundukları yetenekleri de unutmamak gerek. İşte çıkan söylentilere bakılırsa SpO2 sensörünü uzun bir süredir saatlerinde kullanan Huawei, akıllı saatlerine yeni sağlık yetenekleri eklemek üzere çalışıyor.

HUAWEI ŞEKER HASTALARININ HAYATINI KOLAYLAŞTIRABİLİR

Gelen haberlere göre Huawei, sürekli EKG ve kan basıncı ölçümlerini mümkün kılmak için yeni sensörler geliştiriyor. Ayrıca Huawei'nin şeker hastalarının hayatını kolaylaştırabilecek bir yenilik olan ve parmak delmeden kan şekeri ölçümü sağlayan non-invaziv kan şekeri ölçüm teknolojilerini de pazara sunmayı umduğu söyleniyor. Bu sensörün arka plandayken kan şekeri seviyelerini de kaydedebilmesi mümkün olabilir.

Huawei akıllı saat

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HUAWEI GİBİ APPLE DA ÇALIŞIYOR

Ne yazık ki Huawei'nin bu sensörleri ne zaman seri üretime sokacağına dair resmi bir bilgi yok. Fakat Huawei'nin bu anlamda tek olmadığı söyleniyor. Zira Apple'ın da kan şekeri ölçümüne yönelik bir ekip kurduğu bildiriliyor.

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