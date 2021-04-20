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Huawei MateBook X Pro 2021 Türkiye'de satışta! İşte fiyatı

20.04.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huawei MateBook X Pro 2021 Türkiye'de satışa sunuldu. Huawei'nin yeni nesil dizüstü bilgisayarı MateBook X Pro 2021'in Türkiye'de satışa sunulmasıyla birlikte Türkiye fiyatı da belli oldu.

Huawei MateBook X Pro 2021 Türkiye'de satışta! İşte fiyatı

Huawei MateBook X Pro 2021, geçtiğimiz dönemde Huawei MateBook D16 ile birlikte Türkiye'de tanıtılmıştı. Huawei'nin yeni nesil dizüstü bilgisayarlarından Huawei MateBook D16'nın fiyatı açıklanırken, daha yüksek donanım özelliklerine sahip MateBook X Pro 2021'in fiyatı paylaşılmamıştı. Nitekim MateBook X Pro Türkiye'de satışa çıktı. Böylece dizüstü bilgisayarın Türkiye fiyatı da açıklandı.

Huawei MateBook X Pro 2021

HUAWEI MATEBOOK X PRO 2021'İN ÖZELLİKLERİ

MateBook X Pro 2021'in fiyatına geçmeden önce, dizüstü bilgisayarın özelliklerinden biraz bahsedelim. X Pro 2021, 13.9 inçlik, 3K çözünürlüğünde bir ekrana sahip. Bilgisayar gücünü 11. nesil Intel Core i7 1165G7 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 16 GB RAM eşlik ederken, 516 GB veya 1 TB depolama alanı kullanıcılara sunuluyor. Ekran gövde oranı yüzde 91 olarak karşımıza çıkan MateBook X Pro 2021, dokunmaya duyarlı bir ekran ile geliyor Ayrıca parmak izi okuyucusu, USB Type-C girişi üzerinden 65W hız şarj gibi destekler de mevcut. Son olarak 56 Wh pil ile donatılan bilgisayar, Huawei'nin iddiasına göre, bu güçle tek bir şarjla 11 saate kadar normal çalışma süresi sunuyor.

Huawei MateBook X Pro 2021 özellikleri

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İŞTE HUAWEI MATEBOOK X PRO 2021'İN FİYATI

MateBook X Pro 2021'in fiyatı 17.999 TL olarak belirlenmiş. Tabi bu, 512 GB dahili depolama alanına sahip gri renkli versiyon için geçerli bir fiyat. 1 TB depolama alanına sahip yeşil renkli versiyon için ise 18.999 TL ödemek gerekiyor. Huawei Online Mağazası üzerinden Huawei MateBook X Pro 2021 satın alınabiliyor.

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Huawei Türkiye
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