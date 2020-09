Gelecekten karanlık kesitler: Black Mirror dizisi konusu

Black Mirror'ı hala izlememiş olanlar için Black Mirror konusu ile ilgili bilgiler verelim. Dizinin asıl özelliği, her bölümün birbirinden bağımsız olması ve farklı bir konuya odaklanmış olmasıdır. Yani diziyi izlemeye beşinci bölümden başlarsanız hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz, çünkü bölümlerin birbirleri ile herhangi bir alakası bulunmuyor. Fakat bir bölümünü izlediğinizde diğer bölümleri de izlemek isteyeceğinize emin olabilirsiniz. Her bölümün farklı olduğundan söz ettik fakat bütün bölümlerin tek bir ortak özelliği var: Yüksek teknoloji! Dizide ilerlemiş, hayli güçlenmiş bir teknoloji karşımıza çıkıyor. Bu gelişmiş teknoloji insanlığı yüksek ölçüde etkiliyor. Ahlaki ikilemler ve gelişmiş teknolojiyi harmanlayın, ortaya Black Mirror dizisi çıkıyor.

Dünyada olup biten her şeye farklı bir açıdan bakmak ister miydiniz? Teknolojinin hayatı tamamen ele geçirdiğini gözünüzün önüne getirin. İnsanların davranışlarının ve duygularının teknolojinin kaderine bağlı olduğunu düşünün. İşte Black Mirror dizisi konusuyla tam olarak bunu yapıyor. Tabii geçtiğimiz senelerde vizyona giren Black Mirror Bandersnatch filmini de unutmamak gerek.

-

Black Mirror Dizisi Karakterleri / Oyuncuları

Lacie (Bryce Dallas Howard)

Black Mirror oyuncuları ile de her daim dikkat çekiyor. Bryce Dallas Howard'ın yer aldığı bölüm bunu en iyi ifade eden bölüm olabilir! Lacie kendi halinde bir kadındır. Her gün işine gider, eve gelir kardeşiyle ilgilenir. Teknolojiyi de oldukça iyi kullanan biridir. Lacie'nin yaşadığı dünyada insanların her bir hareketi puanlanır. Puanınız düşükse kimse size saygı göstermez. Puanınız gayet iyi durumdaysa saygı ve nezaket görürsünüz. Bu yolda Lacie'nin başına çok şey gelecek, bakalım tüm bu durumların karşısında güçlü bir şekilde mücadele verebilecek mi?

Hayat dolu güzel bir kadın olan Lacie'ye kızıl saçlarıyla Bryce Dallas Howard hayat veriyor. Howard'ın Black Mirror'da sergilediği oyunculuk fazlasıyla beğenildi. Kendisini Jurassic World serisinde de severek seyretmiştik. Oyuncunun birçok ödülü de var.

Kenny (Alex Lawther)

Black Mirror hakkında birçok şey dumuşsunuzdur. Dizinin dönem dönem ahlak temalarına değindiğini de öğrenmiş olabilirsiniz. Bu bölüm bu temanın en iyi işlendiği bölümlerden biri. Kenny, kendi halinde görünen ama aslında hiç de öyle olmayan bir kişidir. Bir gün tehdit edilmeye başlar. Bu tehditlerin sonu buluşmaya kadar gider ama neler olacağı belirsizdir. Kenny en başta suçunun ne olduğunu bir türlü anlayamamış birisidir. Karşı taraf ona sürekli şantaj mesajları atar ve şantajını sürdürmek için Kenny'nin telefonunu aramaktan bir an olsun vazgeçmez. Kenny bu durumdan artık çok sıkılır ve kendisini huzursuz hissettiren bu kişiyle buluşur.