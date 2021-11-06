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  4. Gelen koku üzerine eve girilince yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Gelen koku üzerine eve girilince yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

06.11.2021 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir evden gelen kötü kokular üzerine eve girilince yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu.

Gelen koku üzerine eve girilince yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Edinilen bilgiye göre, Pazar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde evde yalnız yaşayan 60 yaşındaki Remzi Gökçek 3-4 gündür görünmeyince ve evinden koku çıkması üzerine durum polise bildirildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen polis kapıyı açarak içeri girdi. Odada hareketsiz şekilde duran Remzi Gökçek’in yapılan kontrolünde öldüğü tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Gökçek’in cenazesi cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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Osmaniye
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