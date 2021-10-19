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  4. Araç içerisinde şüpheli ölüm! Arkadaşlarına konum attı, kalbinden vurulmuş halde bulundu

Araç içerisinde şüpheli ölüm! Arkadaşlarına konum attı, kalbinden vurulmuş halde bulundu

19.10.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de 43 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası adam, arkadaşlarına bulunduğu yerin konumunu attıktan sonra aracının içerisinde kalbinden vurulmuş halde bulundu. Polis ekiplerinin detaylı incelemesinin ardından adamın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dikiş makineleri satışı yapan 43 yaşındaki Ahmet Volkan Arıgüç, öğle saatlerinde aracıyla semtte bulunan sokağa geldi. Arıgüç ardından arkadaşı Ersin Ö.’ye (36) bulunduğu yerin konumunu atarak gelmesini ve gelirken de arkadaşı Doğukan Y.’yi aramasını söyledi. Bunun üzerine konuma gelen Ersin Ö., Arıgüç’ün aracının yanına gelerek kapısını açtı.

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ARKADAŞLARINA KONUM ATTI

Göğsünden vurulmuş halde hareketsiz bir şekilde durdurduğunu gören Ersin Ö. sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arıgüç’ün bedenimde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Arkadaşlarının şoke olduğu olay sonrası polis ekipleri de, olay yerini güvenlik şeridi çekerek kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı da olay yerinde detaylı bir şekilde inceleme yaptı.

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İNTİHAR ŞÜPHESİ

Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, Arıgüç’ün aracını park ettikten sonra yanına kimsenin gelmediğini belirledi. İntihar şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, şahsın maddi sorunları olduğu ve daha öncede intihar girişiminde bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

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ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yapılan incelemelerinin ardından Arıgüç’ün cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Arıgüç’ün kesin ölüm nedeni burada yapılacak olan incelemelerin ardından belli olacak. Öte yandan, Arıgüç’ün evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Kağıthane
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