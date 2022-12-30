MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gelin Evi birincisi kim oldu? Gelin Evi'nde bu hafta çeyrek altınları kim aldı? İşte 30 Aralık puan tablosu

Gelin Evi birincisi kim oldu? Gelin Evi'nde bu hafta çeyrek altınları kim aldı? İşte 30 Aralık puan tablosu

30.12.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show Tv'nin fenomen yarışma programı Aslı Hünel ile Gelin Evi'nde bugün final heyecanı yaşanıyor. Bütün hafta boyunca en güzel sunumu, yemekleri yapan ve en yüksek puanı toplayan yarışmacı 10 çeyrek altının sahibi olacak. Bugün verilecek olan son puanların ardından haftanın kazanan ismi açıklanacak. Peki, Gelin Evi birincisi kim oldu?

Gelin Evi birincisi kim oldu? Gelin Evi'nde bu hafta çeyrek altınları kim aldı? İşte 30 Aralık puan tablosu

Hafta içi her gün Aslı Hünel'in eğlenceli sunumu ile ekrana gelen Gelin Evi'nde bugün final heyecanı yaşanacak. Hafta boyunca kendi tarzını sergileyen ve en güzel sunumu yapmak için mücadele eden gelinlerden en yüksek puanı toplayan bir kişi büyük ödülün sahibi oldu. Gelin Evi birincisi kim oldu? Gelin Evi'nde bu hafta çeyrek altınları kim aldı? İşte 30 Aralık puan tablosu....

GELİN EVİ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelin Evi haftanın finalinde bir kişi en yüksek puanı alarak 10 çeyrek altının sahibi olacak. Bugün verilecek olan son puanların ardından haftanın kazananı açıklanacak. Gelin Evi birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

Gelin Evi2

GELİN EVİ FORMATI NEDİR?

En güzel çeyiz benim, en iyi sunumu ben yaparım bundan da keyif alırım, en iyi ev benim evim diyorsan seni de Gelin Evi'ne bekliyoruz.

Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geri dönüyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor. Her gün birbirinin evlerine konuk olacak 5 yeni gelin, final günü 10 Çeyrek Altın'ı kazanmak için kıyasıya yarışıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yatak pozlarını peş peşe paylaştı! Yorum yağdıYatak pozlarını peş peşe paylaştı! Yorum yağdı
Ünlü zenne "Gay misin trans mısın?" sorularına yanıt verdi! "Benim cinsel..."Ünlü zenne "Gay misin trans mısın?" sorularına yanıt verdi! "Benim cinsel..."
Eşi müjdeli haberi duyurdu! 8 sene sonra... Eşi müjdeli haberi duyurdu! 8 sene sonra...
Anahtar Kelimeler:
Aslı Hünel Gelin Evi programı ele

En Çok Okunan Haberler

Gelir vergisi tarifesi açıklandı! Yol ve yemek ücretleri...

Gelir vergisi tarifesi açıklandı! Yol ve yemek ücretleri...

Yer: Ankara! İnşaat sırasında bulundu, 'gizemli' tünel korkuya yol açtı

Yer: Ankara! İnşaat sırasında bulundu, 'gizemli' tünel korkuya yol açtı

Vergi dilimleri açıklandı! '105 bin TL olur mu?' deniyordu...

Vergi dilimleri açıklandı! '105 bin TL olur mu?' deniyordu...

Rıdvan Dilmen maç sonunda çıldırdı!

Rıdvan Dilmen maç sonunda çıldırdı!

Yıkımına başlandı! İmamoğlu: Anahtar teslim İBB'ye verilecek

Yıkımına başlandı! İmamoğlu: Anahtar teslim İBB'ye verilecek

'Burada 40 kişiyiz, anlamadık!' Güntekin Onay'ın yorumu olay oldu...

'Burada 40 kişiyiz, anlamadık!' Güntekin Onay'ın yorumu olay oldu...

İlginizi Çekebilir

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Bu yılbaşında kendinize ve sevdiklerinize verebileceğiniz en güzel hediye...

Bu yılbaşında kendinize ve sevdiklerinize verebileceğiniz en güzel hediye...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.