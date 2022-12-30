Hafta içi her gün Aslı Hünel'in eğlenceli sunumu ile ekrana gelen Gelin Evi'nde bugün final heyecanı yaşanacak. Hafta boyunca kendi tarzını sergileyen ve en güzel sunumu yapmak için mücadele eden gelinlerden en yüksek puanı toplayan bir kişi büyük ödülün sahibi oldu. Gelin Evi birincisi kim oldu? Gelin Evi'nde bu hafta çeyrek altınları kim aldı? İşte 30 Aralık puan tablosu....

GELİN EVİ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelin Evi haftanın finalinde bir kişi en yüksek puanı alarak 10 çeyrek altının sahibi olacak. Bugün verilecek olan son puanların ardından haftanın kazananı açıklanacak. Gelin Evi birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

GELİN EVİ FORMATI NEDİR?

En güzel çeyiz benim, en iyi sunumu ben yaparım bundan da keyif alırım, en iyi ev benim evim diyorsan seni de Gelin Evi'ne bekliyoruz.

Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geri dönüyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor. Her gün birbirinin evlerine konuk olacak 5 yeni gelin, final günü 10 Çeyrek Altın'ı kazanmak için kıyasıya yarışıyor.

