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Gelin Evi programında yapılan ilginç çay sunumu gündem oldu! Nasıl içeceklerini bilemediler

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
03.04.2024 12:46
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Hafta içi her gün Aslı Hünel'in sunumuyla ekranlara gelen Gelin Evi programında ilginç anlar yaşandı. Yarışmacının çay sunumu sosyal medyada gündem oldu.

Gelin Evi programında yapılan ilginç çay sunumu gündem oldu! Nasıl içeceklerini bilemediler

Show TV'nin gündüz kuşağı programlarından biri olan Gelin Evi, yıllardır çok izlenen programlar arasında yer alıyor.

Aslı Hünel'in sunduğu programda gelinler arasında yaşanan tartışma ve kavgalar, daha önce görmediğimiz çeyizler, sunumlar ve açıklamalar derken birçok şeylerle karşılaşabiliyoruz.

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Programda yine şaşırtan bir olay yaşandı. Programda yarışmacılar eve girdiğinde önce kahve ya da çay ikram ediliyor. Fatmanur isimli yarışmacı da tercihini çaydan yana kullandı.

Kim derdi bu tip milyon dolarlar kazanacak? Kim derdi bu tip milyon dolarlar kazanacak?

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Fakat Erzurumlu yarışmacı Fatmanur'un yarışmacılara ters çevrilmiş bardakta çay ikram etmesi herkesi şaşırttı.

Yarışmacı, "Erzurum çok soğuk bir şehir olduğu için çaylar da bu şekilde servis ediliyor" dedi.

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Bu sunum karşısında şaşıran gelinlerle ilginç anlar yaşandı. Yarışmacılar "Nasıl içeceğiz bu çayı" gibi yorumlar yaptı. Bir yarışmacı bardağı düz çevirmeye çalışırken bardak elinden düştü. Halıya çay döküldü. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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