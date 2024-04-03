Gelin Evi programında yapılan ilginç çay sunumu gündem oldu! Nasıl içeceklerini bilemediler

Show TV'nin gündüz kuşağı programlarından biri olan Gelin Evi, yıllardır çok izlenen programlar arasında yer alıyor.

Aslı Hünel'in sunduğu programda gelinler arasında yaşanan tartışma ve kavgalar, daha önce görmediğimiz çeyizler, sunumlar ve açıklamalar derken birçok şeylerle karşılaşabiliyoruz.

Programda yine şaşırtan bir olay yaşandı. Programda yarışmacılar eve girdiğinde önce kahve ya da çay ikram ediliyor. Fatmanur isimli yarışmacı da tercihini çaydan yana kullandı.

Fakat Erzurumlu yarışmacı Fatmanur'un yarışmacılara ters çevrilmiş bardakta çay ikram etmesi herkesi şaşırttı.

Yarışmacı, "Erzurum çok soğuk bir şehir olduğu için çaylar da bu şekilde servis ediliyor" dedi.

Bu sunum karşısında şaşıran gelinlerle ilginç anlar yaşandı. Yarışmacılar "Nasıl içeceğiz bu çayı" gibi yorumlar yaptı. Bir yarışmacı bardağı düz çevirmeye çalışırken bardak elinden düştü. Halıya çay döküldü. O anlar sosyal medyada gündem oldu.





