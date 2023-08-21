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Gelinim Mutfakta da diskalifiye şoku! Nursel Ergin 'Konuşmaya bile gerek yok' diyerek duyurdu! Yarışmacı öyle bir şey yapmış ki...

21.08.2023 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon tanıtımıyla çok konuşulan Gelinim Mutfakta da bugün diskalifiye şoku yaşandı. Hafta içi her gün ekrana gelen yarışma programında fenomen yarışmacılardan biri olan Elif'in yönetmenin odasına girip yemek tarifini aldığı ortaya çıktı. Görüntüler yayınlanınca Nursel Ergin 'konuşmaya bile gerek yok' diyerek diskalifiye kararını açıkladı.

Gündüz kuşağının sevilen yarışma programlarından biri olan ve yeni sezon tanıtımıyla çok konuşulan Gelinim Mutfakta da haftanın ilk gününde diskalifiye şoku yaşandı. Her bölümü heyecan dolu olan yarışmaya bugün fenomen yarışmacılardan Elif'in görüntüleri damga vurdu.

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Gelinim Mutfakta'nın fenomen yarışmacılarından Elif'in yönetmenin odasına girip bugünkü yemek tarifini aldığı ortaya çıktı.

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Elif'in görüntülerinin yayınlanmasının ardından Nursel Ergin 'Konuşmaya bile gerek yok' diyerek diskalifiye kararını duyurdu.

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Bu karar sosyal medyanın gündemine oturdu. Yayınlanan görüntülerin altına; 'Elif'in diskalifiye olmasına çok üzüldüm', 'Bu kabul edilebilir değildi', 'Elif böyle bir şey yapmaz bunun için de başka bir şey var' gibi yorumlar yapıldı.

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