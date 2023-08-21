Gelinim Mutfakta da diskalifiye şoku! Nursel Ergin 'Konuşmaya bile gerek yok' diyerek duyurdu! Yarışmacı öyle bir şey yapmış ki...

Gündüz kuşağının sevilen yarışma programlarından biri olan ve yeni sezon tanıtımıyla çok konuşulan Gelinim Mutfakta da haftanın ilk gününde diskalifiye şoku yaşandı. Her bölümü heyecan dolu olan yarışmaya bugün fenomen yarışmacılardan Elif'in görüntüleri damga vurdu.

Gelinim Mutfakta'nın fenomen yarışmacılarından Elif'in yönetmenin odasına girip bugünkü yemek tarifini aldığı ortaya çıktı.

Elif'in görüntülerinin yayınlanmasının ardından Nursel Ergin 'Konuşmaya bile gerek yok' diyerek diskalifiye kararını duyurdu.

Bu karar sosyal medyanın gündemine oturdu. Yayınlanan görüntülerin altına; 'Elif'in diskalifiye olmasına çok üzüldüm', 'Bu kabul edilebilir değildi', 'Elif böyle bir şey yapmaz bunun için de başka bir şey var' gibi yorumlar yapıldı.





