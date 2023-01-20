Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? İşte 20 Ocak 2023 güncel puan tablosu

Gelinim Mutfakta da bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Yarışmaya bir kişi veda edecekken bir kişi de büyük ödülün sahibi olacak. Tüm yarışma takipçileri Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte 20 Ocak 2023 güncel puan tablosu...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi henüz açıklanmadı. Gelinim Mutfakta 20 Ocak 2023 birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da elenen isim de henüz açıklanmadı. Bu hafta elenen isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak.



