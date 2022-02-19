Gelinim Mutfakta programında korkunç kaza! Ortalık karıştı...

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bu hafta korku dolu anlar yaşandı. Cuma günü tatlılar ile performans sergileyen birbirinden hamarat gelin adayları, bir yandan yemek yapıp bir yandan da haftanın kritiğini yaparken aralarındaki gerilim arttı. Tam bu esnada yemek yapan gelin adaylarından Miyase'nin elini derin bir şekilde kesmesi stüdyoda büyük bir paniğe sebep oldu.

Miyase'nin çığlıkları gelin adaylarının ve kayınvalidelerinin yüreklerini ağzına getirdi. Eli derin bir şekilde kesilen Miyase gözyaşlarına hakim olamadı. Sağlık ekipleri ve camlı odada gelinleri izleyen kayınvalideler apar topar Miyase'yi stüdyoda bekleyen ambulansa yetiştirdi.

Olayı ilk gören gelin adaylarından Yeşim o anın şokuyla sinir krizi geçirirken Miyase'nin kayınvalidesi de panik oldu. Olayın ardından verilen ara bittiği için diğer gelin adayları yemeklerini yaptılar. Finale gelirken programın sunucusu Nursel Ergin "Miyase'nin avucunda derin bir kesik var fakat durumu iyi. Kayınvalidesi Sevilay yanında şu an. Biz tadımlarımızı yapıp oylamaya geçeceğiz ve bugünlük Miyase'yi bu yarıştan ayrı tutacağız." şeklinde konuştu.

Günün birincisi seçilen Yeşim ise yaşanan korkunç olayın ardından altınları kabul etmek istemedi. 5 bilezik ve çeyrek altınları elinin tersiyle iten Yeşim, kayınvalidesinin ısrarlarına rağmen "Bu adil değil. Miyase'nin bu durumundan sonra ben bu ödülü kabul edemem. Yemek bile yapamadı Miyase, tadımı olmadı. Bu adil değil" dedi.

Yeşim altınları kabul etmediği için haftanın elemesi de gerçekleşmedi.





