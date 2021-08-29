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  4. Gelinin testi pozitif çıktı, damat ile 22 davetli karantinaya alındı

Gelinin testi pozitif çıktı, damat ile 22 davetli karantinaya alındı

29.08.2021 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Çameli ilçesinde, Halise Nurselin S. ve Muhammet S.'nin düğün merasimi sonrası gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Damat ve gelinle yakın temaslı olan 22 kişi karantinaya alındı.

Gelinin testi pozitif çıktı, damat ile 22 davetli karantinaya alındı

Çameli ilçesinde yaşayan Halise Nurselin ve Muhammet S., geçtiğimiz 22 Ağustos'ta Kolak Mahallesi'nde bulunan bir okulun bahçesinde yapılan düğünle evlendi.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Nurselin S. dünya evine girdikten bir gün sonra boğaz ağrısı ve öksürük şikayetiyle Çameli Devlet Hastanesi'ne gitti. Geline burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine filyasyon ekipleri, mahallede çalışma başlattı.

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DAMAT VE 22 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Damat Muhammet S. ve düğüne katılan 22 kişi karantinaya alındı. Çameli Kaymakamlığı tarafından düğüne katılan ve temaslı olan kişilerin, filyasyon ekiplerine başvurulması istendi. (DHA)

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