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    4. Gelinlikle pazarda dolaşmıştı! TikTok fenomeni bu kez dans etti... "Evli olan kocamdan ayrıldım karısı sevsin"

    Gelinlikle pazarda dolaşmıştı! TikTok fenomeni bu kez dans etti... "Evli olan kocamdan ayrıldım karısı sevsin"

    20.12.2023 07:57 | Son Güncelleme:
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    TikTok'ta 'mami.ekicii' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi kısa sürede sosyal medyanın ilgisini çekti. TikTok'ta paylaşımları sayesinde fenomene dönüşene Ekici geçtiğimiz günlerde gelinlikle pazarda dolaşmıştı. Fenomen isim bu kez ise dans ederek "Evli olan kocamdan ayrıldım karısı sevsin" dedi. O anlar sosyal medyada binlerce izlenmeye ulaştı.

    Gelinlikle pazarda dolaşmıştı! TikTok fenomeni bu kez dans etti... "Evli olan kocamdan ayrıldım karısı sevsin"

    Sosyal medyadan 'mami.ekicii' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi gelinlikle yaptığı pazar gezmesinden sonra dans ettiği anları paylaştı. Bir balkon kapısının önünde kamera karşısına geçerek dans eden Ekici gönderisine, "Evli olan kocamdan ayrıldım karısı sevinsin. Dul bir kadınım artık" notunu ekledi.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Ekici'nin paylaşımına yorum yağdırdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten hiç yakışmıyor. Neden böyle yapıyorsun?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kıyamet alametleri" şeklinde yorum yaptı.

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