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Gelsin Hayat Bildiği Gibi final yapmadan yeni adresi belli oldu! Nilsu Berfin Aktaş bomba dizide başrolde

19.05.2023 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan ve Nilsu Berfin Aktaş'ın yer aldığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi 41. bölümüyle final yapacak. Dizide Gizem karakterine hayat veren güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın yeni adresi şimdiden belli oldu. Aktaş Fox Tv'nin yazlık dizisinde başrolde olacak.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi final yapmadan yeni adresi belli oldu! Nilsu Berfin Aktaş bomba dizide başrolde

Show TV’nin BKM imzalı sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi final için gün sayıyor. 41. bölümde final yapacak olan dizinin oyuncularından Nilsu Berfin Aktaş‘a final haberi geldiği günden beri dizi ve film teklifleri yağmaya başladı.

Nilsu Berfin Aktaş

Dizide hayat verdiği Gizem karakteriyle büyük beğeni toplayan Nilsu Berfin Aktaş güzelliği, başarılı oyunculuk perfomansı ve fiziği ile dikkat çekiyor.

nilsu

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş tercihini yaptı ve yeni adresi belli oldu. Pastel Film ile anlaşan Aktaş, Yaşar ve Efe İrvül’ün patronu olduğu şirketin FOX için çekeceği dizisi “Gül ve Diken” dizisi için el sıkıştı.

Nilsu Berfin Aktaş 3

Doğa Can Anafarta‘nın yöneteceği dizinin hikâyesi Can Sinan’a ait. Ramazan Demirli, Zafer Özer Çetinel ve Görkem Tüzün kaleme aldığı dizide Nilsu Berfin Aktaş’a partner aranıyor.

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