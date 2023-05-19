Gelsin Hayat Bildiği Gibi final yapmadan yeni adresi belli oldu! Nilsu Berfin Aktaş bomba dizide başrolde

Show TV’nin BKM imzalı sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi final için gün sayıyor. 41. bölümde final yapacak olan dizinin oyuncularından Nilsu Berfin Aktaş‘a final haberi geldiği günden beri dizi ve film teklifleri yağmaya başladı.

Dizide hayat verdiği Gizem karakteriyle büyük beğeni toplayan Nilsu Berfin Aktaş güzelliği, başarılı oyunculuk perfomansı ve fiziği ile dikkat çekiyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş tercihini yaptı ve yeni adresi belli oldu. Pastel Film ile anlaşan Aktaş, Yaşar ve Efe İrvül’ün patronu olduğu şirketin FOX için çekeceği dizisi “Gül ve Diken” dizisi için el sıkıştı.

Doğa Can Anafarta‘nın yöneteceği dizinin hikâyesi Can Sinan’a ait. Ramazan Demirli, Zafer Özer Çetinel ve Görkem Tüzün kaleme aldığı dizide Nilsu Berfin Aktaş’a partner aranıyor.



