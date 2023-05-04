Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Ertan Saban'ın kardeşi bakın kim çıktı! Meğer Elveda Rumeli'de beraber oynamışlar

Ertan Saban magazin basınında konuşulmaya devam ediyor. Aile hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncunun bir erkek kardeşi olduğu ve onun da oyuncu olduğu öğrenildi. Ertan Saban'ın kardeşinin en son, TRT1'de yayınlanan Balkan Ninnisi dizisinde rol alan Erman Saban olduğu ortaya çıktı.

Özel hayatını kameralar önünde yaşamaktan hoşlanmayan Ertan Saban, Bihter filminde Matmazel'i canlandıracak olan Ebru Özkan ile evli.

Ertan Saban'ın kardeşi Erman Saban, Balkan Ninnisi dizisinde Zafer karakterini canlandırıyordu. Makedonya Üsküp'lü olan oyuncu, Üsküp Dram Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu.

Üsküp Türk Tiyatrosu'nda abisi Ertan Saban ile oyunculuk yapan Saban, 2005 yılında Türkiye'den giden bir ekibin kendilerini izlemesiyle keşfedildi.

ELVEDA RUMELİDE ABİ KARDEŞ OYNAMIŞLAR

Erman Saban ve Ertan Saban, 2007 - 2009 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Elveda Rumeli dizisinde beraber rol aldıkları ortaya çıktı. Ertan Saban dizide, Alex rolünü canlandırırken kardeşi Erman Saban ise Kaymakam Dilaver karakterine hayat verdi.

Yayınlandığı dönemde oldukça büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Elveda Rumeli, 1896-1898 ve 1907 yılları arasında Balkanlarda yaşanan karışıklıkları hem hüzünlü hem de esprili bir dille anlattığı hikayesiyle bir hayli sevilmişti.



