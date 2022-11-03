Genç kadınla öpüşürken yakalanmıştı! Güven Kıraç sonunda patladı

Güven Kıraç eşi Başak Kıraç'tan boşanma kararı aldığı süreçte yeni bir aşka yelken açtı. 12 yıllık eşi Başak Kıraç'la bir süre önce boşanan oyuncunun eşine 10 milyon TL nakit para, Cihangir'de oturdukları evi ve çocuklarının velayetini verdiği iddia ediliyordu.

Kıraç, geçtiğimiz günlerde Asmalımescit'te genç aşkıyla öpüşürken görüntülendi.

Uzun zamandır sessizliğini koruyan Güven Kıraç, tartışma yaratan iddialara cevap verdi.

YAŞ FARKI AÇIKLAMASI

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan oyuncu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bir ilişkinin, bir evliliğin bitmesi boşanmadan çok önce oluyor, boşanma son noktadır. Çiftler bazen anlaşamaz ve ilişkileri bitebilir. Biz de anlaşmalı olarak boşandık, saygı ve sevgi çerçevesinde kızımızın ebeveynleri olarak kalacağız. Çıkan haberler beni olduğu kadar ailemi de üzmekte.

Ayrıca benim ve kız arkadaşımın yaşları ve kız arkadaşım ile aramdaki yaş farkına ilişkin haberler de gerçeği yansıtmamaktadır. Ben 54 yaşındayım. Sizlerden özel hayatıma saygı gösterilmesini rica ediyorum. Açıklamalarımdan sonra çeşitli yayın organlarında ve mecralarda hatalı ve gerçek dışı yayın yapan kişilerden de gereği özeni göstermelerini bekliyorum."

Oyuncunun 62 yaşında olduğu iddia ediliyordu.

