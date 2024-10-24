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Neden TUSAŞ hedef seçildi? Ankara'daki terör saldırısının perde arkası... Fatih Portakal anlattı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
24.10.2024 07:23
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Ankara Kahramankazan'da bulunan TUSAŞ'a yönelik dün terör saldırısı gerçekleştirildi. 2 teröristin etkisiz hale getirildiği saldırıda 5 kişi şehit olurken, 22 kişi de yaralandı. Gelen şehit haberleri Türkiye'yi yasa boğarken gözler saldırının detaylarına çevrildi. Söz konusu saldırının zamanlaması dikkat çekerken; "Neden TUSAŞ hedef seçildi?" sorusuna yanıt veren gazeteci Fatih Portakal, yaşananların perde arkasını anlattı.

Neden TUSAŞ hedef seçildi? Ankara'daki terör saldırısının perde arkası... Fatih Portakal anlattı

Türkiye, dün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik düzenlenen terör saldırısıyla sarsıldı. Şehir merkezinde taksiye binen biri kadın iki terörist, taksiciyi şehit ederek Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ yerleşkesine geldi. Araçtan iner inmez ateş açmaya başlayan teröristler, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Teröristlerin açtığı ateş sonucu 5 kişi şehit olurken 22 kişi de şehit oldu.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Bir anda Türkiye'nin gündemine oturan terör saldırısının arkasında terör örgütü PKK'nın olduğu belirtilirken, saldırının MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin tarihe geçecek 'Öcalan' çağrısı sonrası olması ise dikkat çekti.

NEDEN TUSAŞ HEDEF SEÇİLDİ?

Öte yandan saldırını gerçekleştiği TUSAŞ, bir anda merak konusu oldu. Herkes "Neden TUSAŞ hedef seçildi?" sorusuna yanıt ararken, gazeteci Fatih Portakal, saldırının perde arkasını anlattı.

Sözcü TV'deki yayında Portakal, şu ifadeleri kullandı;

"Ankara merkeze uzak bir yer, erişilmesi daha zor bir yer ama şöyle de bir özelliği var. 20 bin kişinin çalıştığı Türkiye'nin en önemli sanayi tesisinden bahsediyoruz. Bu sanayi tesisin özelliği de devletin uçak ve uzay sanayisinin yönlendirildiği veya orada üretimin yapıldığı yer.

Anka, Gökbey, Hürkuş, Akıncı... Yani sayın Cumhurbaşkanı'nın her konuşmasında övündüğü, dile getirdiği İHA'ların SİHA'ların yapıldığı yerden bahsediyorum.

Burada helikopterler üretiliyor, muharip uçaklar üretiliyor. Büyük bir tesisten bahsediyorum.

"SİMGE BİR YER"

Hedef olarak, simge bir yer. Türkiye dediğinde, savunma sanayi dediğinde ilk akla gelen yer burası.

BAŞKA UYUYAN HÜCRE VAR MI?

Ancak MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili gündem yaratan çağrısı sonrası nasıl organize olundu? Uyuyan hücreler nasıl bir anda harekete geçti? O silah ve mühimmatla buraya nasıl gittiler? Uyuyan hücre sayısı kaç tane? Bilmiyoruz ama olduğunu görüyoruz.

"ABD-İSRAİL PROJESİ" İDDİALARI

PKK terör örgütünün saldırıyı düzenlediği söyleniyor. Ancak bunun bir ABD-İsrail projesi olduğunu söyleyen de var. Arkasında olabileceği söyleniyor."

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