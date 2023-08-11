Bir döneme damga vurmuştu! Vahşi Güzel'in İvo'su Facundo Arana'yı bir de şimdi görün

Ülkemizde, 2001- 2002 sezonuna ekrana gelen Vahşi Güzel dizisi ile hafızalara kazınan Natalia Oreiro ve Facundo Arana o dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

EKRANLARIN BİRBİRİNE EN YAKIŞAN ÇİFTİ OLUMŞLARDI

Doğumundan sonra terk edildiği manastırdan 18 yaşında ayrılan Milagros, bir malikanede hizmetçi olarak çalışmaya başlayınca olanlar olur ve genç kız, Di Carlo ailesinin oğlu İvo'ya gönlünü kaptırır.

Vahşi Güzel dizisinde İvo karakterini canlandıran Facundo Arana yıllar sonra ortaya çıktı.

VAHŞİ GÜZEL İLE HAFIZLARA KAZINAN FACUNDO ARANA GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Bir döneme damga vurup genç kızların sevgilisi olan ünlü oyuncu şimdi 51 yaşında.

Bir süredir ekrandan uzak duran Arana'nın ünlü model Model Maria Susini ile mutlu bir evliliği var.

Çift çocuklarıyla güzel bir yaşam sürüyor. Küçük yaşlarda başladığı müzik kariyerini sürdüren Facundo Arana son hali ile gündem oldu.

Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İşte Vahşi Güzel'in İvo'su Facundo Arana'nın son hali:



