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    4. Gençlerin son meydan okuması "ultra acı cipsler" yasaklandı! Onlarca kişi hastanelik oldu... 1 kişi hayatını kaybetti

    Gençlerin son meydan okuması "ultra acı cipsler" yasaklandı! Onlarca kişi hastanelik oldu... 1 kişi hayatını kaybetti

    17.11.2023 13:15 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nde gençler arasında sosyal medyada meydan okumaya dönüşen ultra acı cipsler onlarca kişiyi hastanelik etmeye devam ediyor. Tabasco sosu veya jalapenostan yaklaşık 400 kat daha acı olan baharatlar Amerika'da bir kişinin ölümüne neden olmasının ardından birçok Alman eyaletinde yasaklandı. Ancak gençler TikTok'ta bu meydan okumayı yapmayı hala sürdürüyor.

    MYNET-DIŞ HABERLER ABD'de popüler bir gençlik meydan okuması acı cipsler, birçok kişinin hastaneye kaldırılmasının ve 14 yaşındaki bir çocuğun ölümüne yol açmasının ardından dört Alman eyaletinde yasaklandı. 14 yaşındaki Harris Wolobah'ın Eylül ayında acı cips meydan okumasından sonra hayatını kaybetmesiyle Almanya'da Bavyere, Baden-Württemberg, Hesse ve Lower Saxony eyaletlerinde tüketimi yasaklandı.

    "ÇOCUKLARIN ELİNE GEÇMEMESİNİ SAĞLAMAKTIR"

    kapak cips

    Ultra acı cipsleri yiyen beş genç, nefes darlığı, yüksek tansiyon ve mide ağrısı gibi semptomlarla hastaneye kaldırıldı. Almanya'da 64 yaşındaki Tüketiciyi Koruma Bakanı Priska Hinz, "Sağlığın korunması önce gelir. Kararnamenin amacı, son derece acı cipslerin kalan stoklarının bile satılmamasını ve çocukların eline geçmemesini sağlamaktır" dedi.

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    sosyal medya tiktok meydan okuma
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