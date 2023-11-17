Gençlerin son meydan okuması "ultra acı cipsler" yasaklandı! Onlarca kişi hastanelik oldu... 1 kişi hayatını kaybetti

MYNET-DIŞ HABERLER ABD'de popüler bir gençlik meydan okuması acı cipsler, birçok kişinin hastaneye kaldırılmasının ve 14 yaşındaki bir çocuğun ölümüne yol açmasının ardından dört Alman eyaletinde yasaklandı. 14 yaşındaki Harris Wolobah'ın Eylül ayında acı cips meydan okumasından sonra hayatını kaybetmesiyle Almanya'da Bavyere, Baden-Württemberg, Hesse ve Lower Saxony eyaletlerinde tüketimi yasaklandı.

"ÇOCUKLARIN ELİNE GEÇMEMESİNİ SAĞLAMAKTIR"

Ultra acı cipsleri yiyen beş genç, nefes darlığı, yüksek tansiyon ve mide ağrısı gibi semptomlarla hastaneye kaldırıldı. Almanya'da 64 yaşındaki Tüketiciyi Koruma Bakanı Priska Hinz, "Sağlığın korunması önce gelir. Kararnamenin amacı, son derece acı cipslerin kalan stoklarının bile satılmamasını ve çocukların eline geçmemesini sağlamaktır" dedi.