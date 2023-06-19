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Genel af o tarihte mi ilan edilecek? AK Parti'den ilk yanıt geldi! Eski bakan Müslüm Doğan'ın iddiası gündem oldu

19.06.2023 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan'ın tarih vererek 'genel af' ilan edileceği yönündeki iddiası af bekleyen kesimlerde heyecan yarattı. Doğan, AK Parti'den "üst düzey bir yönetici" olduğunu belirttiği arkadaşının kendisine af çalışması yürütüldüğünü söylediğini aktarmıştı. 'Genel af çıkacak mı?' sorusu yanıtını ararken bu kez AK Parti'den konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, o iddiadaki tarih ile ilgili çok net konuştu!

Genel af o tarihte mi ilan edilecek? AK Parti'den ilk yanıt geldi! Eski bakan Müslüm Doğan'ın iddiası gündem oldu

AK Parti'nin genel af için hazırlıklara başladığı, üstelik "çalışmayla MHP'nin de ikna edildiği" iddiası af bekleyen binlerce aileyi umutlandırdı. Eski Bakan Müslüm Doğan'ın bu iddiasına AK Parti'den ilk yanıt geldi. Doğan, genel af ilanı için 29 Ekim 2023 tarihini işaret etmişti...

NET TARİH! "TBMM ÖNÜNE TAKVİMİ KOYACAKTIR"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla genel af meselesini gündeme taşıyan Müslüm Doğan, "TBMM önüne takvimi koyacaktır ve Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına girdiği tarih olan 29 Ekim 1923’de yürürlüğe koyacaktır" iddiasını ortaya koymuştu.

"AK PARTİ'DE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ, AF ÇALIŞMASININ İÇİNDE OLAN ARKAŞIM"

Doğan daha sonra 10Haber'in konuyla ilgili sorularını yanıtlarken iddiasının kaynağını "AK Parti’de üst düzey bir yönetici ve af çalışmasının içinde olan arkadaşım" diyerek dile getirmişti.

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AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Doğan'ın iddiası kısa süreden gündem yarattı. AK Partili Galip Ensarioğlu konuyla ilgili açıklama yapan isimlerden biri oldu. 10Haber'e konuşan Ensarioğlu, "Genel af değil ancak bir af çalışması var, bir af gelebilir" ifadelerini kullandı.

GENEL AF 29 EKİM'DE Mİ İLAN EDİLECEK?

Ensarioğlu'na "Af, Müslüm Doğan'ın belirttiği 29 Ekim 2023 tarihinde mi ilan edilecek?" sorusu da yöneltildi. Ensarioğlu "Evet, olabilir" yanıtıyla tarih hakkında net açıklama yaptı.

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genel af ak parti

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