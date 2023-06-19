Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'fetret dönemi' açıklaması gündem olmuştu! İmamoğlu'ndan yanıt: 'Sizi büyük bir bunalıma soktuk'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Cuma günü İstanbul'da Vaniköy Camii açılışında konuştu. Açıklamasının bir kısmında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan Erdoğan "İstanbul yerel hizmetler bakımından son dönemlerde bir fetret dönemine girdiğine üzülerek şahit oluyoruz. Önümüzdeki 9 ay süresinde hep birlikte çalışarak İstanbul'u içinde sürüklendiği bu fetret devrinden hep birlikte çıkaracağız" demişti.

"SİZİ BÜYÜK BİR BUNALIMA SOKTUK"

Erdoğan'ın bu sözlerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi. İmamoğlu, İstanbul Büyükada'da bulunan Taş Mektep'in açılışında şunları ifade etti:

“Bugün gerçekten hala bakıyorum; dört yıl olmuş, millet oy vermiş, sizi tıpış tıpış evine yollamış. Hala sindiremiyorlar ve birtakım ifadelerde bulunuyorlar. Efendim neymiş? Bizim bu dönemi, ‘fetret dönemi’ diye tanımlama cihetinde bulunuyor. Hem de ne yazık ki yeni seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanı, bunu bir cami açılışının önünde söylüyor. Yani bir caminin önünde söylenecek, herhalde en son söz, yalan konuşmaktır. O bakımdan, bu sözün orada söylenmesini kınıyorum. Çünkü, sizin fetret döneminizi yıkıp, israf döneminizi ortadan kaldıran bizler, anlıyorum ki sizi büyük bir bunalıma soktuk. O bunalım hala devam ediyor. O bunalımdan kurtulamadınız. İşte bugün, burada ortaya çıkan Taş Mektep, tam da bunun karşılığıdır. Yani geçmişten beri metruk halde bırakıp, dönüp bile bakmadığınız bu ve buna benzer İstanbul'un her köşesindeki ecdadın bize bıraktığı eserleri hak ettiği değere kavuşturmak; evet size göre ‘fetret dönemi’ olabilir, ama bize göre, tam aksine şehre hak ettiği değeri vererek, sizin hizmetinizde olan bir avuç insana hizmet etmek değil, insanlarımıza ve 16 milyon insanımıza hizmet etmenin karşılığı bir görüntüdür."



