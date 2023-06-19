HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'fetret dönemi' açıklaması gündem olmuştu! İmamoğlu'ndan yanıt: 'Sizi büyük bir bunalıma soktuk'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'fetret dönemi' açıklaması gündem olmuştu! İmamoğlu'ndan yanıt: 'Sizi büyük bir bunalıma soktuk'

19.06.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'fetret dönemi' açıklamasına yanıt verdi. İmamoğlu dün katıldığı programda Erdoğan'ın sözleriyle ilgili olarak "O bakımdan, bu sözün orada söylenmesini kınıyorum. Çünkü, sizin fetret döneminizi yıkıp, israf döneminizi ortadan kaldıran bizler, anlıyorum ki sizi büyük bir bunalıma soktuk. O bunalım hala devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'fetret dönemi' açıklaması gündem olmuştu! İmamoğlu'ndan yanıt: 'Sizi büyük bir bunalıma soktuk'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Cuma günü İstanbul'da Vaniköy Camii açılışında konuştu. Açıklamasının bir kısmında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan Erdoğan "İstanbul yerel hizmetler bakımından son dönemlerde bir fetret dönemine girdiğine üzülerek şahit oluyoruz. Önümüzdeki 9 ay süresinde hep birlikte çalışarak İstanbul'u içinde sürüklendiği bu fetret devrinden hep birlikte çıkaracağız" demişti.

AA-20230616-31445823-31445819-VANIKOY_CAMII_ACILIS_TORENI

"SİZİ BÜYÜK BİR BUNALIMA SOKTUK"

Erdoğan'ın bu sözlerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi. İmamoğlu, İstanbul Büyükada'da bulunan Taş Mektep'in açılışında şunları ifade etti:

ekrem-imamoglu-adalar-bir-kultur-hazinesi_7432_dhaphoto1

“Bugün gerçekten hala bakıyorum; dört yıl olmuş, millet oy vermiş, sizi tıpış tıpış evine yollamış. Hala sindiremiyorlar ve birtakım ifadelerde bulunuyorlar. Efendim neymiş? Bizim bu dönemi, ‘fetret dönemi’ diye tanımlama cihetinde bulunuyor. Hem de ne yazık ki yeni seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanı, bunu bir cami açılışının önünde söylüyor. Yani bir caminin önünde söylenecek, herhalde en son söz, yalan konuşmaktır. O bakımdan, bu sözün orada söylenmesini kınıyorum. Çünkü, sizin fetret döneminizi yıkıp, israf döneminizi ortadan kaldıran bizler, anlıyorum ki sizi büyük bir bunalıma soktuk. O bunalım hala devam ediyor. O bunalımdan kurtulamadınız. İşte bugün, burada ortaya çıkan Taş Mektep, tam da bunun karşılığıdır. Yani geçmişten beri metruk halde bırakıp, dönüp bile bakmadığınız bu ve buna benzer İstanbul'un her köşesindeki ecdadın bize bıraktığı eserleri hak ettiği değere kavuşturmak; evet size göre ‘fetret dönemi’ olabilir, ama bize göre, tam aksine şehre hak ettiği değeri vererek, sizin hizmetinizde olan bir avuç insana hizmet etmek değil, insanlarımıza ve 16 milyon insanımıza hizmet etmenin karşılığı bir görüntüdür."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş'ta korkutan depremKahramanmaraş'ta korkutan deprem
Tehdit videosundaki Suriyeli yakalandı! O gerçek ortaya çıktıTehdit videosundaki Suriyeli yakalandı! O gerçek ortaya çıktı
O ili sağanak vurdu! Caddeler göle döndü, AVM'yi su bastıO ili sağanak vurdu! Caddeler göle döndü, AVM'yi su bastı
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

İsmail Kartal'ın oğlu ateşi yaktı!

İsmail Kartal'ın oğlu ateşi yaktı!

Bakan Koca duyurdu: Süre 31 Aralık'a kadar uzatıldı!

Bakan Koca duyurdu: Süre 31 Aralık'a kadar uzatıldı!

Şiddetli yağışlar bir ilde daha hayatı felç etti! Vatandaşlara kritik uyarı geldi: Yola çıkmayın

Şiddetli yağışlar bir ilde daha hayatı felç etti! Vatandaşlara kritik uyarı geldi: Yola çıkmayın

Her saniyesi kahretti! Yeni boşandığı eski eşini ve babasını acımadan katletti

Her saniyesi kahretti! Yeni boşandığı eski eşini ve babasını acımadan katletti

Konseri iptal edildi! 'Benim için madalyadır'

Konseri iptal edildi! 'Benim için madalyadır'

O teklife Prof. Dr. Naci Görür'den sert tepki!

O teklife Prof. Dr. Naci Görür'den sert tepki!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kirpilere işkence ederek öldüren cani çırılçıplak yakalandı

Kirpilere işkence ederek öldüren cani çırılçıplak yakalandı

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Koronavirüs zannetti! 35 yaşında kızamık olduğu anlaşıldı

Koronavirüs zannetti! 35 yaşında kızamık olduğu anlaşıldı

Katılamadığı düğüne bulduğu çözümle damga vurdu

Katılamadığı düğüne bulduğu çözümle damga vurdu

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.