General Mobile GM9 Go inceleme altında

General Mobile GM9 Go, aslında GM8 Go’dan pek de farklı değil. Tasarım hatlarından ekran boyutuna, yazılım desteğinden teknik detaylara kadar pek çok detay aynı. Çerçeveli yapıda ve 148 gram ağırlığındaki telefonun tasarım hatları GM8 Go ile neredeyse aynı. Tek fark ise, GM8 Go’nun arka tarafında parmak izi okuyucu yer alırken bunda yok. Ürünün arka kapağını çıkarabiliyor, dolayısıyla pili de çıkarıp takabiliyorsunuz. Uzun süredir arka kapağı ve pili çıkarılan bir modelle karşılaşmamıştık.

5.5 inç değerdek IPS ekran, 720 x 1440 çözünürlük sunuyor. Özellikle iç mekan kullanımlarında iyi bir görüntü kalitesi var. Dış mekanda, yoğun ışık altında kullanım zaman zaman zorlaşabiliyor.

Üründe Mediatek MT6739 işlemci, 1GB RAM ve 16GB depolama var. İstenirse microSD kart da takılabiliyor. Baktığımızda bu özelliklerin giriş seviyesi olduğunu söylemek lazım. Zaten Google’ın Android Go programı da buraya hizmet ediyor. Mütevazi teknik özelliklere göre en iyi performansın sunulması önemli. Bu bağlamda da sade bir arayüz var ve “Go” takısı almış pek çok Google uygulaması var. YouTube Go, Gmail Go gibi. Bu uygulamalar orijinallerine kıyasla daha az veri tüketirken ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyor.