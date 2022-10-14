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Genişletilmiş kasko nedir, neleri kapsar? Genişletilmiş kasko ile full kasko arasındaki fark nedir?

14.10.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genişletilmiş kasko, kasko sigortası yaptıran sürücünün temel paketi içine ekstra maddeler eklettiği kasko çeşididir. Genişletilmiş kasko tamamen sürücünün beklentilerine göre planlanan bir üründür. Genişletilmiş kasko nedir, neleri kapsar?

Genişletilmiş kasko nedir, neleri kapsar? Genişletilmiş kasko ile full kasko arasındaki fark nedir?

İçindekiler

  • Genişletilmiş kasko nedir?
  • Genişletilmiş kasko neleri kapsıyor?
  • Genişletilmiş kasko karşı tarafın hasarını öder mi?
  • Genişletilmiş kasko ile full kasko arasındaki fark nedir?

Genişletilmiş kasko farklı teminatların poliçeye eklendiği bir kasko çeşididir. Bunlar; çarpma, çarpılma, yanma ve hırsızlık gibi temel kasko sigortası hasarları olabilir. Genişletilmiş kasko, poliçe başlangıç tarihinden itibaren 1 yıl süreyle geçerli kabul edilir. Genel kasko teminatlarını yeterli bulmayan araç sahipleri, kasko poliçelerinin kapsamını kendi istekleri doğrultusunda genişletebilirler.

Araçlarda ufak da olsa bir hasar oluştuğunda, ciddi bir mali yük olabilir. Ancak, genişletilmiş kasko poliçesindeki teminatlar arttıkça daha fazla riske karşı güvence sağlanmış olur. Aracın parçalanması, yanması gibi durumlar ve çok daha fazlasında geliştirilmiş kasko teminatları devreye girer.

Genişletilmiş kasko nedir?

Genişletilmiş kasko aracın çarpma, çarpılma, hırsızlık, yanma gibi temel kasko sigortası hasarlarını karşılayan sigorta çeşididir. Bunlara ek olarak araç sahipleri isterlerse, ihtiyaçları dahilinde teminat ekleyebilir.

Genişletilmiş kasko aracın zararını karşılamakla birlikte, araç içinde yer alan özel eşya ve aksesuarlar da kasko dahilindedir. Aynı zamanda araç içinde yer alan diğer şahıslarda ortaya çıkan hasar bedeli de genişletilmiş sigorta kapsamında sayılır.

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Genişletilmiş kasko neleri kapsıyor?

Genişletilmiş kasko sayesinde yaşanabilecek hasarlar sonucu aracınızı, kendinizi ve araç içindeki diğer yolcuları her yerde ve her zaman güvence altına alabilirsiniz. Yaşanabilecek hasarlar sonrası ortaya çıkabilecek olumsuz durumları telafi edebileceğiniz genişletilmiş kasko neleri kapsar, inceleyelim.

  • Aracınıza çarpılması, aracınızın bir nesne ya da araca çarpması, devrilmesi, düşmesi, yanması, çalınması ve kötü niyetli hareketlere maruz kalması,
  • Grev, kargaşa, halk hareketleri ve terör gibi durumlara maruz kalması,
  • Deprem ve doğal afetler yaşanması, sel ve su baskınına maruz kalınması,
  • Sigara ve benzeri maddelerin teması halinde meydana gelen yangın dışında kalan zararlar
  • Yetkili olmayan kişiler tarafından çekilen aracınıza gelen zarar,
  • Anahtar kaybı ve aracın asıl anahtarla çalınması gibi durumların hepsi genişletilmiş kasko kapsamında yer alır.

Genişletilmiş kasko karşı tarafın hasarını öder mi?

Genişletilmiş kasko genel tanımı ile sigortalının kendi aracını korumak için yaptırdığı sigortadır. Trafik sigortası kazaya karışan 3. kişilerin zararlarını karşılayan sigorta türüdür. Bu nedenle genişletilmiş kasko 3. kişilerin araçlarındaki hasarları kapsamaz. Herhangi bir kazaya karışmanız halinde sürücü olarak siz kusurlu olsanız da kasko sadece sizin aracınızdaki zararı karşılar.

Genişletilmiş kasko ile full kasko arasındaki fark nedir?

Genişletilmiş kasko ile full kasko arasındaki fark; tam kasko bütün güvenceleri kapsar cümlesi ile özetlenebilir. Örnek olarak hayvan zararlarına karşılık bir koruma oluşturmak sizin tercihinize bağlıdır. Genişletişmiş kasko, temel kasko paketine ek teminatların eklenmesidir.

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