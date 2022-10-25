Geordie Shore yıldızı Chantelle Connelly sosyal medyayı salladı! Üstünü tamamen çıkartıp göğüslerini elleriyle kapattı

İngiltere’de yayınlanan Geordie Shore realite şovuna katıldıktan sonra kendisine sosyal medyada bir kariyer çizen sevilen isim takipçileriyle sıklıkla seksi pozlarını paylaşmayı tercih eidyor. Geçtiğimiz günlerde kalça implantlarını küçük bulduğunu söyleyerek estetik prosedürlerine devam edeceğini ifade eden Shore, Instagram hesabından üstü tamamen çıplak bir şekilde çekilen pozunu paylaştı.

SOSYAL MEDYANIN SINIRLARINI ZORLADI

Sosyal medyanın sevilen ismi Shore, saçlarını dağınık topuz yaptığı gönderisinde üzerini tamamen çıkartak kot pantolonuyla poz verdi. Çıplak göğüslerini elleriyle kapatan fenomen isim gönderisine, “Yüzü güzel, ruhu daha güzel” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcıları Shore’un gönderisine yoğun ilgi gösterirken fenomen ismin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yoruma ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Shore’un güzelliğini öven yorumlarda birleşti.



