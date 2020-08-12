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George Floyd'un son anlarına ait görüntüler yayınlandı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.08.2020 09:47 | Son Güncelleme

ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Floyd'la polisler arasında geçen diyaloglar da duyuluyor.

George Floyd'un Mayıs ayında polis şiddetiyle hayatını kaybettiği olayla ilgili görülen davada mahkeme, memurların omuzlarında bulunan vücut kamerasının, kayıtlarının yayınlanmasına karar verdi.

George Floyd ile polisin ilk teması polisin camı cop ile tıklatmasıyla başlıyor.

Memur Thomas Lane, Floyd'un aracına ulaştıktan 14 saniye sonra silahını çıkarıp, George Floyd'a doğrultuyor. Floyd daha sonra araçtan çıkarılıyor. İki polis memuru Floyd'u kelepçelemeye çalışıyor.

Polisler George Floyd'a neden gözaltına alındığını söylemiyor. O anda, polisin sinirlendiği ve Floyd'un çaresizliği duyuluyor.

Floyd burada caddenin karşına götürülüyor. Bu anlarda polis tarafından aracın içine itiliyor. İşte burada ilkkez Floyd'un ağzından "Nefes alamıyorum" ifadesi duyuluyor ve olay yerine George Floyd'un ölümüne neden polis memuru Derek Chauvin geliyor.

Bu andan 9 dakika sonra sonunda George Floyd neden gözaltına alındığını duyuyor.

Polis memurları Floyd'u yere yatırıyor. Burada polis Derek Chauvin'un dizinin Floyd'un boynunda olduğu görülüyor. George Floyd nefes almak için yalvarıyor ve sesi güçsüzleşmeye başlıyor. O anlardan sonrası daha önce yayınlanmamıştı. Polis kamerasından ambulansın olay yerine geldiği anlardaki konuşmalar var.

Ancak o ambulans hiç kullanılmadı. Floyd bilincini kaybetti. Ve hastanede hayatını kaybetti denildi.

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