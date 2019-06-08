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George R.R Martin'in üzerinde çalıştığı oyun sızdırıldı: Elden Ring

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | 08.06.2019 16:05 | Son Güncelleme

A Song of Ice and Fire serisinin yaratıcısı ve yazarı George R.R. Martin'in From Software'le birlikte bir oyun üzerinde çalıştığını biliyorduk. Şimdi bu oyunun ismi ve bir iki küçük detayı sızdı.

George R.R Martin'in üzerinde çalıştığı oyun sızdırıldı: Elden Ring

Gematsu'nun haberine göre, Elden Ring isimli oyun From Software'in şimdiye dek geliştirdiği en büyük oyun. Bir fantezi RPG oyunu olarak lanse edilen Elden Ring için George R.R. Martin ve Dark Souls serisinin yaratıcısı Hidetaka Miyazaki güçlerini birleştirmiş. Bu oyunla ilgili E3 2019'da daha çok şey duyacağız gibi görünüyor.

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Aynı haberde yeni Tales of oyunu Tales of Arise da göze çarpıyor. Dahna gezegeninde geçen yeni oyunda yepyeni karakterler, geliştirilmiş savaş sistemi ve bilindik Tales of oynanış mekanikleri bulunacak. Ortaya çıkarılan bir diğer oyun ise PC ve PlayStation 4 için geliştirilen Ni No Kuni: Wrath of the White Witch Remastered.

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http://fragtist.com/e3/e3-2019-yolda-neler-var-beklentilerimiz-ne/

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Anahtar Kelimeler:
George R.R. Martin Elden Ring

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