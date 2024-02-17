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    4. Gerçek hayattaki haliyle sosyal medyadaki paylaşımlarının arasındaki fark gündem oldu! 'Hangisi sensin?'

    Gerçek hayattaki haliyle sosyal medyadaki paylaşımlarının arasındaki fark gündem oldu! 'Hangisi sensin?'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.02.2024 07:56 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medya uygulamalarında kişilerin en iyi versiyonlarını ortaya çıkartmak için photoshp ve filtrelere başvurduğu bilinen bir gerçek. Ancak sosyal medyada bir kadın arkadaşının gerçek hayattaki hali ile Instagram'daki paylaşımlarını kıyaslayınca ortaya kullanıcıları güldüren anlar çıktı.

    osyal medyadan yapılan bir paylaşım Instagram ve gerçek hayattaki farklılıkları bir kez daha gözler önüne serdi. Bir arkadaşının Instagram hesabındaki fotoğraflarıyla gerçek hayattaki halini kıyaslayan kadın 'Hangisi sensin?' diye sordu. O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiye yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Dolandırıcılıktan yatması lazım" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu kadar da farklı olunmaz ki" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
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