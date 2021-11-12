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Geri sayım başladı! Apple, çok fazla bekletmeyecek

12.11.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın AirPods Pro 2 modelini ne zaman tanıtacağı merak ediliyor. Bir sızıntı kaynağı ise AirPods Pro 2'nin tanıtım tarihini paylaştı. Peki AirPods 2 ne zaman tanıtılacak?

Geri sayım başladı! Apple, çok fazla bekletmeyecek

Apple, AirPods modelleri ile kablosuz kulaklık dünyasındaki yerini aldı. AirPods, AirPods Pro ve AirPods Max gibi farklı tiplere göre kulaklık modelleri sunan Apple, son olarak AirPods 3'ü tanıtarak 2. nesil AirPods'un halefini tüketicilerin beğenisine sundu. Ancak Apple'ın bir halef model daha sunması bekleniyor. O da AirPods Pro 2'den başkası değil.

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2. NESİL AiRPODS PRO GELİYOR! İŞTE VERİLEN TARİH

Apple'a yakın kaynaklara göre şirket, 2. nesil AirPods Pro'yu geliştiriyor. Başka bir sızıntı kaynağı ise tedarik zinciri kaynaklarına dayanarak, Apple'ın AirPods Pro 2'yi 2022'nin 3. çeyreğinde piyasaya süreceğini tahmin ediyor. Üçünce çeyrek, 1 Temmuz ile 30 Eylül arasındaki 92 günlük bir bölümü kapsıyor. Yani önümüzdeki yılın yaz döneminde veya sonbahar döneminin başlarında yeni AirPods Pro 2 ile tanışabiliriz. Belki de Apple, yeni iPhone 14 ile AirPods Pro 2'yi aynı anda tanıtır.

AirPods Pro 2

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YENİ AiRPODS PRO 2'NİN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Yeni AirPods Pro 2'nin daha da gelişmiş bir ANC (Aktif Gürültü Engelleme) özelliği sunması ve daha kompakt bir tasarım sunması bekleniyor. Apple bu anlamda yeni kulaklığın sapları ortadan kaldırmayı da düşünebilir. Ayrıca cihaza çeşitli sağlık özellikleri ekleneceğine yönelik tahminler de var.

Fakat Apple her zaman olduğu gibi nihai ürünü piyasaya sunmadan önce çıkan bu tür iddiaların hiçbirini doğrulamadı.

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