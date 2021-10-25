Çarpıcı analiz: Apple, yeni MacBook Pro'ları tanıtarak 2021'i kapattı!

Apple geçtiğimiz yılın sonbaharında 3 farklı etkinlik düzenlemişti. Bu etkinliklerden ilki eylül ayındaydı ve Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, iPad Air ve iPad gibi ürünler görücüye çıkmıştı. Daha sonra ekim ayında bir etkinlik daha düzenleyen Apple, iPhone 12 ailesini tanıtmıştı. Son etkinlik ise kasım ayındaydı ve Mac odaklıydı. Apple, bu etkinlikte ARM tabanlı ilk Apple Silicon işlemcisi M1'i ve M1 ile desteklenen MacBook Pro, MacBook Air ve Mac Mini'yi görücüye çıkarmıştı.

Şirket bu yıl ise iPhone etkinliğini normal zamanında, yani eylül ayında düzenledi ve iPhone 13 ailesini tanıttı. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen ekim ayı etkinliğinde ise yeni renklere sahip olan HomePod Mini, AirPods 3, M1 Pro ve M1 Max işlemciler ve bu işlemcilerle çalışan 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri tanıtıldı. Apple'ın bu yıl kasım ayında da bir etkinlik düzenleyeceği düşünülse de, teknoloji yazarı Mark Gurman böyle düşünmediğini açıkladı.

2021'DE BAŞKA BİR APPLE ETKİNLİĞİ YOK

Gurman, Apple'ın bu yıl başka bir etkinlik düzenlemesini ve başka bir majör ürün duyurusu yapmasını beklemediğini söyledi. Anlaşılan o ki kasım ayında yeni bir etkinliği olmayacak ve Apple böylece 2021'i kapatacak.

Gurman, tamamen yeni bir tasarıma ve Apple'ın tasarladığı M2 çipe sahip yeni MacBook Air'in ise bundan yaklaşık altı ila sekiz ay sonra piyasaya çıkacağına inanıyor. Yeni MacBook Air modelinin de yeni MacBook Pro'lar gibi çentikli bir tasarıma sahip olması muhtemel.

Gurman ayrıca, 2022'de Apple Silicon işlemcili daha büyük bir iMac, yeni bir Mac mini, yeni bir iPhone SE ve yeni bir iPad Pro'nun tanıtılmasını bekliyor.

