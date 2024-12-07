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  4. Geriye sadece terlikleri kaydı! Ayağı takılınca kaldırımda kaydı: Sokak lambasından elektrik çarpması sonucunda hayatını kaybetti

Geriye sadece terlikleri kaydı! Ayağı takılınca kaldırımda kaydı: Sokak lambasından elektrik çarpması sonucunda hayatını kaybetti

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
07.12.2024 14:50
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33 yaşındaki Thura Kyaw, New York'tan Tayland'a kız arkadaşını görmek için gelmişti. Sevgilisiyle kaldırımda yürüdüğü sırada Thura Kyaw, arızalı bir sokak lambası nedeniyle elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Adama elektrik çarptığı sırada bir görgü tanıdığı yardım etmek için koştu ancak başarılı olamadı. Kyaw'den geriye olay yerinde sadece terlikleri kaldı.

Geriye sadece terlikleri kaydı! Ayağı takılınca kaldırımda kaydı: Sokak lambasından elektrik çarpması sonucunda hayatını kaybetti

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'a sevgilisini görmek için gelen 33 yaşındaki Amerikalı Thura Kyaw isimli bir adam kız arkadaşıyla Thalang bölgesindeki bir deniz ürünleri restoranına yürürken yağmurulu havada ayağı kaydı.

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Düşmemek için Kyaw bir elektrik direğine tutunarak dengesini sağlamaya çalıştı. Ancak arızalı olan sokak lambasından Kyaw'e elektrik çarptı. 33 yaşındaki adam en yakın hastaneye kaldırıldı.

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GÖRGÜ TANIĞI OLAYI SANİYE SANİYE ANLATTI

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Yetkililer, Kyaw'ın kaldırıldığı Thalang Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini açıkladı. Adı sadece Phiew olarak açıklanan bir görgü tanığı olaya ilişkin olarak Asia Pacific Press'e, "Adamın düştüğünü gördüm. Bacağı hâlâ elektrik direğine değiyordu. Ona dokunmaya çalıştım, ancak beni de elektrik çarptı. Ambulansı çağırmadan önce bacağını sokak lambasından çıkarmayı başardım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Tayland elektrik
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