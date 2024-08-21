KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Güzellik - Moda
    4. Giderek yaygınlaşıyor: Amatör cilt bakımı tehlikesine dikkat! Güzelleşmek isterken...

    Giderek yaygınlaşıyor: Amatör cilt bakımı tehlikesine dikkat! Güzelleşmek isterken...

    21.08.2024 12:36
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Eskişehir'de güzellik eğitmeni olan Aylin Muradova, amatör cilt bakımı işlemlerinin tehlikelerinden bahsederek önerilerde bulundu.

    Giderek yaygınlaşıyor: Amatör cilt bakımı tehlikesine dikkat! Güzelleşmek isterken...

    Son yıllarda güzellik merkezlerinin artması ile beraber profesyonel olmayan işlemler yaygınlaşıyor. Doğru ve düzenli kullanımda cilde birçok faydası olan işlemlerin amatör yapılması bir takım tehlikeleri beraberinde getiriyor. Aylin Muradova, amatör işlemlerle profesyonel işlemler arasında fark hakkında bilgiler verdi. Vatandaşların sertifikası ve eğitimi olmayan güzellik uzmanlarına cilt bakımı yaptırmamaları gerektiğini söyleyen Muradova, “Cilt bakımı uygulaması sayesinde cilt derinlemesine temizlenir. Düzenli yaptırıldığı zaman akneler, siyah noktalar ve kırışıklıklar azalır. Klasik ve hydrafacial olmak üzere iki uygulama vardır. Cilt bakımının hijyenik bir ortamda yapılması oldukça önemlidir.

    AMATÖR CİLT BAKIMI TEHLİKESİ

    Temiz ortamda yapılmayan ya da evde yapılan uygulamalar amatör olup bir takım riskler barındırmaktadır. Güzellik uzmanının sertifikalarının ve eğitiminin olmaması o kişinin amatör olduğu anlamına gelmektedir. Güzellik merkezlerine giden danışanların bu sertifikalara dikkat etmesi gerekir. Uzmanın kişisel hijyeni, kullandığı ürünlerin kalitesi de dikkat edilmesi gereken unsurlar arasındadır. Güzellik uzmanı danışanın cilt tipine uygun ve sağlık bakanlığı onaylı ürünler kullanmalıdır” dedi.

    "AMATÖR VE YANLIŞ UYGULAMALAR KALICI HASARLARA NEDEN OLABİLİR"

    Amatör uygulamalar sonucunda ciltte bir takım problemlerle karşılaşıldığını dile getiren Muradova, “Amatör uygulamalar sonucunda en sık görülen cilt sorunları; kılcal damar (kuperoz) genişlemesi, cildin ph değerinin bozulması, gözenek genişlemesi, leke ve scar oluşumudur. Bu sorunların tedavisi cilt tipine ve hassasiyetine göre değişebilmektedir. Amatör uygulamalar kalıcı hasarlara da neden olabilir. Yanlış ya da amatör uygulamalarda ciltte hasar oluşma riski daha fazla olabiliyor. Deri hastalığı olan kişilerde, danışanın cildi doğru analiz edilmediği durumlarda ve cilt tipine uygun ürünler kullanılmadığında risk daha da artıyor” ifadelerini kullandı.

    (İHA)
    Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Anahtar Kelimeler:
    cilt bakımı
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

    Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

    Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

    Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

    Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

    Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Merrell'dan Adidas'a indirimdeki outdoor ayakkabılar burada!

    Merrell'dan Adidas'a indirimdeki outdoor ayakkabılar burada!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.