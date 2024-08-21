Giderek yaygınlaşıyor: Amatör cilt bakımı tehlikesine dikkat! Güzelleşmek isterken...

Son yıllarda güzellik merkezlerinin artması ile beraber profesyonel olmayan işlemler yaygınlaşıyor. Doğru ve düzenli kullanımda cilde birçok faydası olan işlemlerin amatör yapılması bir takım tehlikeleri beraberinde getiriyor. Aylin Muradova, amatör işlemlerle profesyonel işlemler arasında fark hakkında bilgiler verdi. Vatandaşların sertifikası ve eğitimi olmayan güzellik uzmanlarına cilt bakımı yaptırmamaları gerektiğini söyleyen Muradova, “Cilt bakımı uygulaması sayesinde cilt derinlemesine temizlenir. Düzenli yaptırıldığı zaman akneler, siyah noktalar ve kırışıklıklar azalır. Klasik ve hydrafacial olmak üzere iki uygulama vardır. Cilt bakımının hijyenik bir ortamda yapılması oldukça önemlidir.

AMATÖR CİLT BAKIMI TEHLİKESİ

Temiz ortamda yapılmayan ya da evde yapılan uygulamalar amatör olup bir takım riskler barındırmaktadır. Güzellik uzmanının sertifikalarının ve eğitiminin olmaması o kişinin amatör olduğu anlamına gelmektedir. Güzellik merkezlerine giden danışanların bu sertifikalara dikkat etmesi gerekir. Uzmanın kişisel hijyeni, kullandığı ürünlerin kalitesi de dikkat edilmesi gereken unsurlar arasındadır. Güzellik uzmanı danışanın cilt tipine uygun ve sağlık bakanlığı onaylı ürünler kullanmalıdır” dedi.

"AMATÖR VE YANLIŞ UYGULAMALAR KALICI HASARLARA NEDEN OLABİLİR"

Amatör uygulamalar sonucunda ciltte bir takım problemlerle karşılaşıldığını dile getiren Muradova, “Amatör uygulamalar sonucunda en sık görülen cilt sorunları; kılcal damar (kuperoz) genişlemesi, cildin ph değerinin bozulması, gözenek genişlemesi, leke ve scar oluşumudur. Bu sorunların tedavisi cilt tipine ve hassasiyetine göre değişebilmektedir. Amatör uygulamalar kalıcı hasarlara da neden olabilir. Yanlış ya da amatör uygulamalarda ciltte hasar oluşma riski daha fazla olabiliyor. Deri hastalığı olan kişilerde, danışanın cildi doğru analiz edilmediği durumlarda ve cilt tipine uygun ürünler kullanılmadığında risk daha da artıyor” ifadelerini kullandı.

(İHA)

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır