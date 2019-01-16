Traş bıçağı reklamı boykot çağrılarına yol açtı

Reklama yapılan yorumların çoğu olumsuz. Bir daha asla Gillette ürünlerini almayacaklarını söyleyenlerin yanı sıra reklamı "feminist propaganda" olarak görenler de mevcut.

Reklamda cinsel taciz, zorbalık, cinsiyetçi davranış ve öfkeli erkek davranışı gösterilmeden önce, "Erkeğin elde edebileceğinin en iyisi bu mu?" diye soruluyor.

Salı günü öğle saatlerinde 39 bin kişi reklamı beğendiğini belirtirken, 259 bin kişi ise reklamı beğenmediğini kaydetti.

Bazı kişiler reklamı beğenirken, bundan sonra Gillette markasını satın almayacaklarını açıklayanlar da oldu.

İngilizce'de "Erkeğin elde edebileceğinin en iyisi" sloganını kullanan jilet markası yeni reklamında slogan olarak "Erkeğin olabileceğinin en iyisi" sloganını seçmiş.

Öfkeli yorumculardan biri, "İki dakikadan az bir süre içerisinde en büyük hedef kitlenizi yabancılaştırmayı başardınız. Aferin" ifadelerini kullandı.

Twitter kullanıcıları da Gillette'in yeni reklam kampanyasıyla ilgili hayal kırıklıklarını dile getirdiler.

Bir kullanıcı, "12 yaşımdan biri tıraş oluyorum. En başından beri Gillette kullandım, çünkü babam da onu kullanıyordu. Bir daha asla kullanmayacağım, babam da öyle, birlikte 50'den fazla yıldır Gillette kullandık. Bir daha asla" dedi.

Gillette markasını bünyesinde bulunduran Procter & Gamble firmasının özür dilemesi çağrısında bulunanlar da var.

Ancak firma reklam kampanyasına arka çıkarak, "erkeklerin içindeki en iyiye" inanmaya devam edeceklerini söyledi.

Procter & Gamble'ın başkanı Gary Coombe "Birbirimizden hesap sorarak, olumsuz davranışlara bahane bulmayı bırakarak ve yeni jenerasyonu 'kendilerinin en iyisine' ulaşmaları için teşvik ederek, gelecek yıllar için olumlu bir değişime katkıda bulunabiliriz" dedi.

Gillette markası, ABD'de erkeklerde şiddet içeren davranışları azaltmayı amaçlayan "Building A Better Man" (Daha İyi Bir Erkek İnşa Etmek) projesine de destek veriyor. Aynı zamanda önümüzdeki 3 yıl boyunca erkekleri desteklemek için çalışan ABD merkezli hayır kuruluşlarına da 1 milyon dolar aktaracak.