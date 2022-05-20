Giresun'da sahildeki liseli öğrencilerin uygunsuz anlarını ifşa ettiler! Tepki çeken olayla ilgili açıklama geldi

Giresun'da bir ihbarı değerlendiren 2 polis, sahilde 2 lise öğrencisinin uygunsuz anlarını, cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yapılan paylaşım tepkilere yol açarken soruşturma başlatıldı. Giresun Valiliği, başlatılan soruşturma kapsamında 2 polisin görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞTILAR

Kentte deniz kıyısında iddiaya göre bir ihbarı değerlendiren ismi açıklanmayan İl Emniyet Müdürülüğü'nde görevli 2 polis, kumsalda 2 lise öğrencisinin uygunsuz anlarını, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Polisler, bahse konu görüntüyü, daha sonra kişisel sosyal medya hesaplarından paylaştı.

PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKTİ

Paylaşım, sosyal medyada binlerce takipçinin, tepkisine neden olurken, polisler hakkında da Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma açıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA! POLİSLER GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Giresun Valiliği, konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunarak, polislerin, görevlerinden uzaklaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, "Giresun'da deniz kıyısında meydana gelen bir olaya müdahale sırasında kayda alınan ve daha sonra sosyal medyada paylaşılan iki gencin görüntüleri ile ilgili açıklama yapılması gereği duyulmuştur. 13.05.2022 tarihinde yaşanan olayın ardından Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikata, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca müfettiş görevlendirilerek idari tahkikata başlanılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu görüntülerle ilgisi olduğu tespit edilen 2 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

