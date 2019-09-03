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Gişeye yerli filmler damga vurdu! İşte zirvedeki film

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SİNEMA TV  | 03.09.2019 09:39 | Son Güncelleme

Vizyonun yeni filmlerinden Masal Şatosu - Sihirli Davet, Box Office Türkiye'nin hafta sonu lideri oldu.

Gişeye yerli filmler damga vurdu! İşte zirvedeki film

Uzun bir aradan sonra yerli bir film gişenin liderlik koltuğuna oturdu. Haftanın yeni filmlerinden Burak Kuka imzalı Masal Şatosu - Sihirli Davet, vizyondaki ilk üç gününde 61.147 seyirci tarafından izlenerek, iddialı yapımları geride bırakarak listeye zirveden giriş yaptı. Bir önceki hafta sonunun gişe lideri olan Bir Zamanlar Hollywood'da (Once Upon a Time In Hollywood), 54.670 seyirciyle listenin ikinci sırasında yer aldı.

Listenin üçüncü sırasında, 51.005 seyirciyle vizyondaki beşinci hafta sonunu geride bırakan Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw) filmi yer aldı. Dördüncü sırada 38.527 seyirciyle yerli yapım Sar Başa yer alırken onu; 24.287 seyirciyle Angry Birds Filmi 2 (The Angry Birds Movie 2) takip etti. Listenin devamında sırasıyla:

  1. Siccin 6 - 21.140

  2. Abigail: Sınırların Ötesinde (Abigail) - 16.484

  3. Kediler (Cats and Peachtopia) - 10.584

  4. Kod Adı: Angel (Angel Has Fallen) - 10.572

  5. New York'ta Yağmurlu Bir Gün (A Rainy Day in New York) - 9.962

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Box Office Türkiye gişe listesi Masal Şatosu: Sihirli Davet Bir Zamanlar... Hollywood'da

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