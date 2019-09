Gişeye yerli filmler damga vurdu! İşte zirvedeki film

Uzun bir aradan sonra yerli bir film gişenin liderlik koltuğuna oturdu. Haftanın yeni filmlerinden Burak Kuka imzalı Masal Şatosu - Sihirli Davet, vizyondaki ilk üç gününde 61.147 seyirci tarafından izlenerek, iddialı yapımları geride bırakarak listeye zirveden giriş yaptı. Bir önceki hafta sonunun gişe lideri olan Bir Zamanlar Hollywood'da (Once Upon a Time In Hollywood), 54.670 seyirciyle listenin ikinci sırasında yer aldı.

Listenin üçüncü sırasında, 51.005 seyirciyle vizyondaki beşinci hafta sonunu geride bırakan Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw) filmi yer aldı. Dördüncü sırada 38.527 seyirciyle yerli yapım Sar Başa yer alırken onu; 24.287 seyirciyle Angry Birds Filmi 2 (The Angry Birds Movie 2) takip etti. Listenin devamında sırasıyla: