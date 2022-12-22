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Gizem Karaca'nın göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı! Ünlü isimler övmeye doyamadı

22.12.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Mısır ve Dubai'den pozlarını paylaşan Gizem Karaca, bu defa göğüs dekolteli stiliyle dikkat çekti. Güzel oyuncunun araba pozlarına ünlü isimler yorum yağdırdı.

Gizem Karaca'nın göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı! Ünlü isimler övmeye doyamadı

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden sonra herhangi bir projede rol almayan Gizem Karaca, sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Gizem Karaca iddialı stiliyle gecelerde fırtına gibi esti.

Gizem Karaca göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı! Ünlü isimler övmeye doyamadı

Gizem Karaca'nın paylaşımına ünlü oyuncu Fatma Toptaş ''Fıstık'' yorumunda bulunurken, Sümeyye Aydoğan ise alev emojisi ekledi.

Gizem Karaca göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı! Ünlü isimler övmeye doyamadı

Güzel oyuncunun pozlarını İlayda Alişan, Cemre Baysel, Hazal Subaşı ve Rabia Soytürk gibi isimler de beğenmeden edemedi.

Gizem Karaca göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı! Ünlü isimler övmeye doyamadı

Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi ve oyuncu arkadaşlarıyla birlikte uzun bir Orta Doğu tatiline çıkmıştı.

Gizem Karaca'nın göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı! Ünlü isimler övmeye doyamadı

Ünlü oyuncunun çöl pozları, hayranları tarafından beğeni toplamıştı.

Gizem Karaca'nın göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı! Ünlü isimler övmeye doyamadı

Gizem Karaca, makyajsız halini de sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Gizem Karaca'nın göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı! Ünlü isimler övmeye doyamadı


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