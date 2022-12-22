Gizem Karaca'nın göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı! Ünlü isimler övmeye doyamadı

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden sonra herhangi bir projede rol almayan Gizem Karaca, sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Gizem Karaca iddialı stiliyle gecelerde fırtına gibi esti.

Gizem Karaca'nın paylaşımına ünlü oyuncu Fatma Toptaş ''Fıstık'' yorumunda bulunurken, Sümeyye Aydoğan ise alev emojisi ekledi.

Güzel oyuncunun pozlarını İlayda Alişan, Cemre Baysel, Hazal Subaşı ve Rabia Soytürk gibi isimler de beğenmeden edemedi.

Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi ve oyuncu arkadaşlarıyla birlikte uzun bir Orta Doğu tatiline çıkmıştı.

Ünlü oyuncunun çöl pozları, hayranları tarafından beğeni toplamıştı.

Gizem Karaca, makyajsız halini de sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.



