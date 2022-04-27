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Gizemli hastalık yayılıyor: Bir ülkede daha tespit edildi! Kritik gün 28 Nisan

27.04.2022 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk olarak İngiltere’de patlak veren sonrasında ise Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde görülmeye başlayan gizemli hepatit, dün ilk kez Japonya’da tespit edildi. Japon hükümeti hastayla ilgili bilgi vermekten kaçındı. Şimdiye kadar 12 ülkede görülen gizemli hepatitin etkilediği çocuk sayısı son belirlemelere göre 190'a ulaştı.

Gizemli hastalık yayılıyor: Bir ülkede daha tespit edildi! Kritik gün 28 Nisan

İngiltere'de ortaya çıkan ve kısa zamanda 12 ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsünün tespit edildiği çocuk sayısı 190'a ulaştı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) Direktörü Andrea Ammon, düzenlediği basın toplantısında, son haftalarda sayısı giderek artan hepatit vakalarına ilişkin bilgi verdi.

NEDENİ BELİRSİZ

Dünya genelinde nedeni belirsiz hepatit virüsü görülen çocuk sayısının 190'a yükseldiğini dile getiren Ammon, bu vakaların 140'ının Avrupa ülkelerinde olduğunu ifade etti.

Ammon, vakaların birbiriyle bağlantılı olmadığına, dolayısıyla vaka artışının uluslararası seyahatten kaynaklanmadığına dikkati çekti.

RİSK RAPORU 28 NİSAN’DA AÇIKLANACAK

Hepatit vakalarının Covid-19 veya adenovirüs ile bağlantısının da henüz netleşmediğini belirten Ammon, ECDC'nin 28 Nisan'da bu konuya ilişkin risk değerlendirme raporu açıklayacağını bildirdi.

İlk olarak 5 ve 8 Nisan'da İngiltere'de görülen, 21 Nisan itibarıyla 11 ülkeye yayılan nedeni belirsiz hepatit virüsüne Japonya'dan sonra Kanada’da bir çocukta rastlandı.

KANADA’DA DA TESPİT EDİLDİ

Kanada Halk Sağlığı Ajansından (PHAC) yapılan açıklamada, "Kanada Halk Sağlığı Kurumu, Kanada'da küçük çocuklarda kökeni bilinmeyen şiddetli akut hepatit vakalarının farkındadır." ifadesi kullanıldı.

Ülke genelinde saptanan hepatit vakalarının incelendiği aktarılan açıklamada, çalışmaların ilerleyen aşamalarında kamuoyunun bilgilendirileceği kaydedildi. Açıklamada, saptanan vakaların sayısı ve hangi eyaletlerde görüldüğüne dair detaylı bilgiler verilmedi.

Gizemli hepatit endişe verici şekilde yayılıyor! Bir ülkeye daha sıçradıGizemli hepatit endişe verici şekilde yayılıyor! Bir ülkeye daha sıçradı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, bugüne kadar ABD, İngiltere, İspanya, İsrail, Danimarka, İrlanda, İtalya, Norveç, Fransa, Romanya, Belçika ve Hollanda'da açıklanamayan hepatit vakaları görüldü.

GİZEMLİ HEPATİT İLK NEREDE TESPİT EDİLDİ

İlk 5 vaka 31 Mart'ta İskoçya'da İngiliz Sağlık Güvenliği Ajansı'ndan Meera Chand'a göre "hekimlerin olağandışı bir şeyle karşı karşıya olduklarını" fark etmeleriyle tespit edildi. Çocuklarda bilinen 5 hepatit çeşidi olan A, B, C, D ve E virüsü tespit edilmedi. Normalde bilinmeyen hepatit vakalarının nadir görüldüğü İskoçya'da Chand, doktorların yılda 4-5 kişide bu durumla karşılaştığını belirtti.

GİZEMLİ HEPATİT VAKALARI

DSÖ, 16 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu. Dün yapılan açıklamada da virüsün 11 ülkeye yayıldığı ve en az 169 vaka olduğu belirtilmişti.

Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, 17 çocuğun da ağır karaciğer iltihabı geçirmeleri nedeniyle karaciğer nakli yapılarak tedavi edildiği bildirilmişti.

Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara Kovid-19 virüsünü getirirken, yeni bir "küresel salgın" ihtimalini gündeme taşıdı.

Covid-19, henüz adı konulmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu.


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