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  4. Gizemli hepatit endişe verici şekilde yayılıyor! Bir ülkeye daha sıçradı

Gizemli hepatit endişe verici şekilde yayılıyor! Bir ülkeye daha sıçradı

26.04.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'da 1 kişide, enfeksiyon kaynağı belirlenemeyen "gizemli" hepatit virüsünün tespit edildiği bildirildi. İlk olarak İngiltere’de görülen gizemli hepatit hakkında araştırmalar sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan son açıklamada vakaların 11 ülkeye yayıldığı ve en az 169'a yükseldiği belirtilmişti.

Gizemli hepatit endişe verici şekilde yayılıyor! Bir ülkeye daha sıçradı

Ulusal basındaki habere göre, Japonya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 16 yaşından küçük bir kişide nedeni bilinmeyen hepatit (karaciğer iltihabı) vakası saptandı. Vaka semptomlarının, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu ay açıkladığı "hepatit virüsü" tanımlamasına uyduğu belirtildi.

HASTANIN BİLGİSİ GİZLİ TUTULDU

Yaşı, adresi ve cinsiyeti bildirilmeyen hastanın karantinaya alındığı kaydedildi.

Sağlık Çalışma ve Refah Bakanı Goto Şigeyuki, ülke genelinde çocuklar arasında vaka artışının kaydedilmediğini söyledi.

"Tek tip semptomlar" bulunmadığı için halka yönelik "spesifik uyarılar" yapamadıklarını belirten Goto, dünya genelindeki benzer vakaları inceleyeceklerini dile getirdi.

Kamu yayıncısı NHK, vakanın, Japonya genelinde ilk olduğunu açıkladı.

GİZEMLİ HEPATİT VAKASI

DSÖ, 16 Nisan'daki yazılı açıklamasında, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu. Dün yapılan açıklamada vakaların 11 ülkeye yayıldığı ve en az 169'a yükseldiği belirtilmişti.

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Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, bazı vakaların ise ağır karaciğer iltihabı geçirerek karaciğer nakliyle tedavi edildiği bildirilmişti.

Vakalardan birinin hepatit taşıyan biri veya birkaç kişiyle teması nedeniyle oluştuğu, diğer vakaların virüsü nereden aldığının bilinmediği kaydedilmişti.

Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara Kovid-19 virüsünü getirirken yeni bir "küresel salgın" ihtimalini gündeme taşıdı.

Covid-19, henüz adı konulmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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