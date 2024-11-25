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  4. Gizli Bahçe dizisi erken final yaptı! Murat Yıldırım özür diledi Ebru Şahin sessiz kaldı

Gizli Bahçe dizisi erken final yaptı! Murat Yıldırım özür diledi Ebru Şahin sessiz kaldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.11.2024 07:22
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Ebru Şahin ve Murat Yıldırım’ın başrolünde yer aldığı Gizli Bahçe dizisi 6. bölümde final yaparak gündem oldu. "Dizinin eskort hikayesi olduğunu düşündüler ama aslında öyle değildi" diyen Murat Yıldırım açıklamasıyla dikkat çekti.

Gizli Bahçe dizisi erken final yaptı! Murat Yıldırım özür diledi Ebru Şahin sessiz kaldı

Gizli Bahçe dizisi, beklenmedik bir şekilde erken final yaparak izleyicilerini üzdü. Dizinin erken final kararı, hayranları tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. Sosyal medya kullanıcıları, bu ani kararı ve dizinin erken bitişini tartışarak tepkilerini dile getirdi.

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Murat Yıldırım ise, dizisinin erken final yapmasına ilişkin bir açıklama yaparak gündeme geldi. Başrol oyuncusu Yıldırım, sosyal medyada çok konuşulan bu final kararı hakkında "Bu kadarı ilk defa! Bazen de iyidir. Çok sebebi var, hikâyeyi doğru anlatamamışız. Dizinin eskort hikayesi olduğunu düşündüler ama aslında öyle değildi" dedi.

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6. bölümde final yaptı! Açık açık söyledi: "Eskort hikâyesi olduğunu..." 6. bölümde final yaptı! Açık açık söyledi: "Eskort hikâyesi olduğunu..."

MURAT YILDIRIM ERKEN FİNAL AÇIKLAMASI

"Reytingleri ortalamaya yakındı tam da hikâye yeni başlıyordu kendi adıma biraz durmam gerekiyormuş onu anladım uzun zamandır televizyondayım" diyen Murat Yıldırım final bölümü sonrası "İzleyen herkese teşekkür ediyorum, kusur bizdeyse özür dilerim" dedi. Ebru Şahin ise bu süreçte sessiz kalmayı tercih etti.

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Murat Yıldırım
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