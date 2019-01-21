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God of War için şaşırtıcı itiraf

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 21.01.2019 09:06 | Son Güncelleme

2018’de yılın oyunu seçilen God of War hakkında bazı yeni detaylar ortaya çıktı. Yoksa devam oyunu mu geliyor? İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

God of War için şaşırtıcı itiraf

Santa Monica ve Sony işbirliğiyle geliştirilen God of War geçtiğimiz yılın Nisan ayında raflardaki yerini almıştı. PS4 sahiplerinin merakla bekledikleri yapım, tahmin edildiği üzere başarılı bir satış rakamına ulaştı. The Video Game Awards tarafından da yılın en iyi oyunu olarak gösterilen God of War hakkında bazı yeni detaylar ortaya çıktı.

Oyunun yönetmek koltuğunda oturan Cory Barlog, GoW’un en çok eleştirilen yönlerinden birine açıklık getirdi. Barlog, oyunda daha çok boss savaşına yer vermek istediklerini ancak bunun için yeterince zamana ve kaynağa sahip olmadıklarını söyledi.

GoW’u oynayanların genel görüşü, yapımda dişe diş çarpıştığımız, bize denk olan boss sayısının hayli az olmasıydı. Özellikle God of War 3’te tüm Olimpos tanrılarını dize getirdikten sonra, GoW’da bu kadar sığ bir boss yelpazesini kimse beklemiyordu.

Barlog, tasarladıkları ilk GoW oyununda fazlaca boss olduğunu fakat bu bossların her biri için 1.5 yıl ve 30 kişilik bir ekibe ihtiyaç olduğunu söyledi.

Projenin yetkili ismi bir sonraki oyunda daha fazla boss savaşının bulunacağının da sinyallerini verdi.

Muhtemelen GoW 2’de İskandinav mitolojisinden daha fazla yaratık ya da tanrıyla mücadele edebiliriz. Bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
God of War Teknoloji

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