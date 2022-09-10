Göğüs küçültme ameliyatı oldu, kabusu yaşadı! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Göğüslerinin büyük olduğu için günlük hayatını ve sağlığını etkilediğini ifade eden bir TikTok kullanıcısı paylaşımıyla bir anda gündem olmayı başardı. Büyük göğüslerinin sırt ağrısı, kızarıklık, uyuşukluk, nefes darlığı ve baş ağrısı gibi sorunlara neden olduğunu ifade eden Lex, kendi yöntemleriyle göğüslerini küçültmek için çabaladı. Egzersiz yaparak ve sağlıklı beslenerek kilo veren Lex’in üst kısmı aynı kaldı. Genç kadın çareyi ise göğüs küçültme ameliyatında buldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kanada’da yaşayan genç kadın 1 milyondan fazla izlenen TikTok paylaşımında ameliyattan sonra egzersizlerine devam etmesine rağmen sonucun kendisini şaşırttığını söyledi. TikTok paylaşımında ameliyata rağmen göğüslerinin büyümeye devam ettiğini ifade eden Lex, “Göğüs küçültme ameliyatı için bekleme sırasında girdim. Sonunda göğüs küçültme ameliyatı oldum. Ancak hemen geri çıktılar” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde Lex durumu, “Göğüs küçültme ameliyatından sonra aktif bir şekilde egzersiz yapmaya, daha iyi beslenmeye ve şekeri kesmeye başladım. Ama bir şekilde göğüslerim ilk seferden 10 kat daha büyük göründü” dedi.

BİRÇOK İNSAN AYNI SORUNU YAŞADI

Lex’in durumunu paylaşan pek çok insanın olduğunu dile getiren bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Göğüsleri yeniden büyüyen pek çok insan oldu. Birçok insan aynı sorunu yaşadı. Bu durum bazen kiloyla alakalıdır. Kilo alında göğüsleriniz büyüyebilir. Hepimizin farklı bedenlere sahip olduğunu ve hepsinin farklı şekillerde çalıştığını göz önünde bulundurmalısınız. Bedenlerin hiçbiri aynı değil” yorumunu yaptı.



